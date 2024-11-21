﻿Смоленская АЭС: при поддержке атомщиков отремонтирован Десногорский историко-краеведческий музей





Почти 11,5 миллионов рублей по соглашению правительства Смоленской области и Госкорпорации «Росатом» было направлено на масштабную реконструкцию здания

Музей, который насчитывает два с половиной десятилетия, во всех смыслах получил вторую жизнь. Капитальное обновление включало ремонт фасада, внутренних помещений, систем отопления, входной группы, полную замену кровли, электропроводки, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы эвакуации людей. На здании размещена фасадная вывеска с новым логотипом.

«Историко-краеведческий музей играет огромную роль в жизни города. Здесь, как нигде, люди ощущают неразрывную связь времен. Его экспозиции и выставки рассказывают о жизни и быте наших предков, о строительстве города Десногорска и Смоленской АЭС, о наших героических земляках. Это очень важно для сохранения историко-культурного наследия города, нравственно-патриотического воспитания молодежи», — уверен глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Современный музей — это не только выставки и экспозиции, но и яркие культурные программы. Традиционно в музее проходят этнографические занятия, фольклорные праздники, образовательные квесты, мастер-классы для воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных учреждений города.

«Благодаря капитальному ремонту, а также оснащению залов современным интерактивным оборудованием в рамках национального проекта «Культура» наши посетители теперь могут чувствовать себя здесь уютно и комфортно, а информацию получать не только от экскурсовода, но и используя сенсорные панели. Для юных посетителей разработаны викторины и игры», — отметила директор музея Наталья Демьянова.

Разделы постоянной экспозиции включают отдел этнографии «Быт и культура Смоленщины к. XIX — н. XX вв.», экспозиции «Археология», «Пустынножительство в Рославльских лесах», «История Десногорска и Смоленской АЭС», музей поискового движения. В выставочном зале регулярно демонстрируются работы художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, фотографов, дизайнеров, расширяя эстетический кругозор жителей Десногорска.

«Наш музей — это лицо нашего города, приятно, что он обрел новый облик, стал уютным, светлым, современным. В нем представлены уникальные экспонаты, которые хранят память о великой культуре нашего народа, о военных подвигах, о первостроителях города и атомной станции. Спасибо всем, кто приложил силы к обновлению этого историко-культурного центра», — отметила педагог дома детского творчества, руководитель ТО «Истоки» Алла Мосягина, которая привела школьников на творческое мероприятие в музей.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС