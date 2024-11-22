Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции





Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сообщает о проведении в период с 25 ноября по 2 декабря 2024г. тематических «горячих линий» и консультаций по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2024 года).

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проконсультируют всех обратившихся по номерам «горячих линий» по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования ежедневно (по рабочим дням) с 9.00 до 18.00 по телефонам отдела эпидемиологического надзора 30-47-98, 30-47-96, 30-48-06, а также по телефонам территориальных отделов:

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах. 848(131)6-13-46;

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах 848(134) 4-17-38;

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах 848(142) 3-48-56;

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах 848(143) 7-43-18.

В круглосуточном режиме информацию можно получить по телефону Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 – звонок бесплатный из любого населенного пункта страны, а также на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o spide.ru.