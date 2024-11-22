Губрнатор Василий Анохин повысил выплаты специалистам скорой помощи

Сотрудники скорой медицинской помощи всегда на передовой борьбы за здоровье человека. У них непростой и очень напряженный труд, ежедневно спасающий жизни людей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял решение почти в 2 раза увеличить ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам этой важной службы, которые были введены в прошлом году.

Теперь врачи будут дополнительно получать 20 тыс. руб., средний медперсонал – 13 тыс. руб., а фельдшеры по приему вызовов скорой помощи – 6 тыс. руб. До этого размеры выплат составляли 11,5 тыс. руб., 7 тыс. руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно.

Эти надбавки к зарплате сегодня получают 40 врачей и более 500 средних медицинских специалистов. Отдельно отмечу, что увеличение в размере поддержки будет дополнительно начислено сотрудникам скорой помощи и за минувший октябрь.

– Планомерное увеличение оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений – это один из приоритетов в работе Правительства области, – считает Василий Николаевич.