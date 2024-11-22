Расцвет культуры малой родины

На протяжении 70 лет работы Сафоновский дворец культуры является визитной карточкой и украшением нашего города.

Мы гордимся людьми, подарившими нам замечательное здание, признанное памятником истории и культуры. В его рождение огромный вклад внесли ленинградские архитекторы, а также сафоновские строители В. Попов, Н.П. Попов, И. Киселёв, В. Хомяков, П. Львов, бригада Т.Д.Лысенкова, художники-оформители Волковский, Зайцев, Никитин и другие.

Главный вход в здание находится в глубине парадного двора, отделенного от улицы мощной двухрядной колоннадой; фасад с главным входом декорирован крупным двухъярусным пилястровым портиком с арочными нишами. Необычная торжественная композиция главного фасада выделяет эту постройку в ряду многих других.

Перелистывая страницы истории, мы вспоминаем не только о создателях этого памятника истории и культуры, но и о тех, кто оставил свой след как умелый хозяйственник-руководитель, талантливый сотрудник или участник художественной самодеятельности.

В разное время директорами были Г.Т. Кривчук, А.С. Соболев, П.П. Боровков, И.А. Храбров, А.Г. Алексеев, В.В. Курочкин, А.М.Новикова, заслуженный работник культуры РФ В.М. Овчинников, которого я сменила на посту в 2000 году.

Мы помним имена ярких и активных участников многих мероприятий: Нину Федченко, Василия. Сильверстова, Светлану Сороковую, Леонида Чижова. Добрые воспоминания сохранились о Т.М. Павлюченковой, З.П. Ермаковой, Р.С. Ермолаевой, Г.В. Просененковой и других.

Немало сделали для успехов творческих коллективов А. Кадров, Е. Капелькин, М. Белянин, А. Чуенков, В. Гермаш, супруги Белухины и Курочкины, Л. Боровикова, Ю. Михайлиди и др. Более сорока лет посвятила Дворцу культуры Татьяна Ундалова, 12 лет из которых она работала художественным руководителем, а также была бессменной ведущей торжественных регистраций бракосочетаний.

Мы гордимся самобытными баянистами и хормейстерами, которые в разное время возглавляли коллективы: Владимиром Фомченковым, Виктором Дедовым, Олегом Николаевым, Ольгой Ершовой, Еленой Илясовой, Сергеем Ивановым.

Солисты ДК, среди которых Павел Потапов, Лариса Новикова, Надежда. Чуенкова, Тамара Овчинникова, Ирина Егорова, Евгений Лакомкин, Татьяна Ундалова выступали на различных мероприятиях не только в родном городе, но и других городах России и стран СНГ.

Сейчас им на смену пришло новое поколение ярких и талантливых людей, неоднократно становившихся победителями различных фестивалей и конкурсов: Анна Ростовцева, Анна Курчевская, Екатерина Пучкова, Екатерина Шаршепкина, Алексей Бограцов, Евгения Шибалова и другие известные и любимые сафоновцами исполнители.

Со дня открытия учреждения работают клубы по интересам и коллективы художественной самодеятельности. Четырем из них присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадному оркестру – дирижер Надежда Чуенкова; молодежному экспериментальному театру «Этюд» – режиссер Владимир Коробков; хору ветеранов – хормейстер Юрий Полибин; студии вокально-инструментального искусства «С-300» – руководитель Стас. Соломонов;

Звания «Образцовый самодеятельный коллектив» неоднократно подтверждали драматический коллектив «Сказка» под руководством режиссера Елены Коробковой; танцевальный коллектив «Ритм» – балетмейстер Елена Филиппенкова; вокальный ансамбль «Разноцветные острова» – хормейстер Ирина Егорова.

Ни один день жизни Дворца культуры не проходит без репетиций, конкурсов, фестивалей, детских утренников, тематических вечеров, свадебных обрядов, игровых развлекательных программ, встреч в клубе веселых и находчивых… Их организацией и проведением занимается коллектив под руководством заместителя директора по культурно-массовой работе Натальи Шелеговой, художественного руководителя Светланы Самойловой.

С 2013 года Дворец культуры и Дом культуры поселка Горного были объединены в одно учреждение – МБУК «Сафоновский городской культурный центр», ставшее в 2019 году победителем проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». На выделенный грант был приобретен комплект оборудования для создания виртуального концертного зала, торжественная церемония открытия которого состоялась 9 октября 2020 года

В 2022-м Дворец культуры вошел в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система» и стал называться Центральным дворцом культуры, но неизменным осталось его назначение. Не случайно сафоновцы любят свой очаг культуры, с удовольствием приходят сюда на различные торжества, концерты, на занятия кружков и секций.

Наши награды являются официальным признанием наших заслуг. Так, в 1994 году дирижер народного самодеятельного коллектива эстрадного оркестра Валентин Овчинников был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ». Неоднократно наши сотрудникиудостаивались звания «Лучший работник культуры Смоленщины». По итогам работы за 2018 год оно присвоено балетмейстеру образцового самодеятельного танцевального коллектива «Ритм» Елене Филиппенковой.

За эти годы коллективы становились победителями в областных и всероссийских фестивалях. Немало достижений у молодёжного экспериментального театра «Этюд» под руководством режиссера Владимира Коробкова. По итогам работы за 2019 год МЭТ признан победителем в номинации «Лучший творческий самодеятельный коллектив»; в 2023 году, приняв участие во II Всероссийском конкурсе художественного слова «Пою мое Отечество» в г. Ульяновске в номинации «Мы едем, едем, едем в далекие края…», он стал Дипломантом II степени. А в этом году, выступив со спектаклем «Женитьба Бальзаминова» в областном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Наследники традиций», мэтовцы стали обладателями гран-при.

Образцовый самодеятельный драматический коллектив «Сказка» под руководством режиссера Елены Коробковой в 2021 году становился победителем областного конкурса в номинации «Лучший творческий самодеятельный коллектив»; в VIII открытом театральном фестивале имени А.Д. Папанова коллектив отмечен дипломом победителя в номинации «Лучшая сценография спектакля», в 2023 году во Всероссийском конкурсе творчества и искусств «Великие дарования» драматический коллектив «Сказка» получил диплом лауреата 1 степени. Становились лауреатами конкурсов художественного слова воспитанники Елены Коробковой Анна Дударева, Виктория Васина, Тимур Хоняков, Богдан Токарев, Елисей Боридько, Амалия и Эмилия Мормулевы.

Немало поклонников и творческих побед усамодеятельного вокального ансамбля «Разноцветные острова» под руководством хормейстера Ирины Егоровой. Этот коллектив в 2023 году становился лауреатом областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века», XII Международного фестиваля-конкурса «Славянский хоровод», VI Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая береза». Этот год для коллектива отмечен победами в муниципальном этапе областного проекта «Единой России» «Знаете, каким он парнем был», посвященного 90-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина; в конкурсе «Богатырская сила», проходившего в рамках X открытого международного проекта «Таланты России» в г. Смоленске. Дипломантами XII Международного фестиваля-конкурса «Славянский хоровод» стали участники вокального ансамбля Семен Смирнов и Лиля Тришкина.

Театр моды «Бомонд» под руководством Карины Герасимовой также ведет подсчет многочисленным достижениям: гран-при на Международном конкурсе «Подиум XXI» в 2023 году в Смоленске; ему присвоено звание лауреата третьей степени IV областного конкурса театров мод «Модный дивертисмент 2023» проходившего в рамках XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске; гран-при Международного конкурса моделей и театров моды «Рождественские ангелы – 2024» в Смоленске. Этот коллектив становился лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля театров моды и искусства костюма «Мода чудес» в Москве, лауреатом I степени и обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля «Время талантов» в Смоленске. В «Бомонде» гордятся победами воспитанниц театра Ульяны Поповой, Александры Чичиро, Ксении Васильевой, Натальи Калушенковой, Алисы Тимошковой, Полины Бойко, Полины Кладко, Милены Маргарян, Софии Кобец, Алены Павловой.

Творческий путь образцового самодеятельного танцевального коллектива «Ритм» под руководством балетмейстера Елены. Филиппенковой отмечен награждением в 2023 году кубками и дипломами лауреата областного фестиваля «Наследие», многожанрового конкурса института искусств, вручением дипломов первой и второй степеней областного конкурса бального танца в номинации «Пары соло». Воспитанники Елены Витальевны держат высокую планку и в этом году: так. в конкурсе «Каким он парнем был» в г. Сафоново они завоевали Диплом 1 степени, на областном фестивале бального танца «Серпантин» – Диплом лауреата и Кубок; в финале областного конкурса «Ритмы века» в номинации «Детский танец» стали лауреатами третьей степени

Народному самодеятельному коллективу хору ветеранов под руководством хормейстера Юрия Полибина в этом году присуждено первое место в номинации «Вокал» в областном проекте «Единой России» «Знаете, каким он парнем был».

Народный самодеятельный коллектив эстрадный оркестр под руководством Надежды Чуенковой недавно был удостоен Диплома первой степени и премии за участие в областном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Наследники традиций».

Наш творческий коллектив внедряет новые формы работы, организует досуг населения так, чтобы в ЦДК было комфортно, уютно и интересно, чтобы у каждого приходящего сюда человека была возможность раскрыть таланты.

У нас немало друзей, которые работают с нами вместе, помогая решать хозяйственные вопросы.

Впереди много планов, проектов. Мы обязательно сохраним это прекрасное здание для тех, кому здесь дальше работать и творить.

Нина СНЫТИНА, директор Сафоновской районной централизованной клубной системы

НА СНИМКЕ: Коллектив Центрального дворца культуры постоянно находится в творческом поиске

Фото из архива ЦДК