Стартовал конкурс

13 ноября 2024 года на базе МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-

конференция, давшая старт Всероссийскому конкурсу «Освободители Европы».

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение

«Бессмертный полк России» начало реализацию Всероссийского

конкурса «Освободители Европы» в рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Цель Конкурса заключается в расширении диапазона знаний граждан России и стран ближнего и дальнего зарубежья о вкладе Красной армии в освобождение Европы от нацизма в 1944-1945 годах.

Любой желающий может увековечить память освободителей Европы, подав

заявку на участие в конкурсе. Участникам конкурса предлагается рассказать о

подвигах своих предков, которые принимали участие в освобождении Европы в

годы Великой Отечественной войны. Истории героев можно прислать в формате

эссе, видеоролика, презентации или рисунка.

Информационные медиа-материалы конкурса для размещения доступны по

ссылке https://disk.yandex.ru/d/nFf893yJnMT0ow.