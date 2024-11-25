Стартовал конкурс

13 ноября 2024 года на базе МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-
конференция, давшая старт Всероссийскому конкурсу «Освободители Европы».
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России» начало реализацию Всероссийского
конкурса «Освободители Европы» в рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Цель Конкурса заключается в расширении диапазона знаний граждан России и стран ближнего и дальнего зарубежья о вкладе Красной армии в освобождение Европы от нацизма в 1944-1945 годах.
Любой желающий может увековечить память освободителей Европы, подав
заявку на участие в конкурсе. Участникам конкурса предлагается рассказать о
подвигах своих предков, которые принимали участие в освобождении Европы в
годы Великой Отечественной войны. Истории героев можно прислать в формате
эссе, видеоролика, презентации или рисунка.
Информационные медиа-материалы конкурса для размещения доступны по
ссылке https://disk.yandex.ru/d/nFf893yJnMT0ow.
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