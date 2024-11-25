Участникам СВО спишут просроченные кредиты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет некоторым участникам специальной военной операции (СВО) и их женам списать просроченные кредиты до 10 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также их женам.

Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн рублей.

Однако исполнительное производство не будут остановлено, когда речь идет о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе при смерти кормильца), о коррупционных правонарушениях. Также это не распространяется на алименты.

Кроме того, закон уточняет категории граждан, которые освобождаются от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним отнесены военнослужащие, добровольцы и иные участники СВО.

Кредитные каникулы

Закон также продлевает кредитные каникулы для участников СВО. Обратиться к кредитору с требованием об их предоставлении бойцы могут до 31 декабря 2024 года. Раньше отсрочку давали на срок мобилизации или срок контракта, увеличенные на 30 дней. Теперь льготный период расширен с 30 до 180 дней.

Таким же образом продлен срок, в который может быть возобновлено исполнительное производство в отношении участника СВО по возврату просроченного долга (когда задолженность не попадает под критерии списания). Теперь срок составляет 180 дней после прекращения участия в боевых действиях.

Как отмечается в сопроводительных документах, поправки должны обеспечить дополнительную поддержку участников СВО. Закон вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Источник: ТАСС