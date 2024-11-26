Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи ежегодно отмечается в ноябре. Праздник был учтежден в 1945 году.

В России молодежью считаются граждане 14-35 лет. В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках мерами поддержки ежегодно охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, проект «Страна мастеров» по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве.

В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», направленный на эффективную самореализацию молодежи.

Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов. На платформе Росмолодежи проходят форумы «Территория смыслов», «Таврида», «ШУМ», «Машук», «Амур», «Экосистема» и др. Они объединяют 50 тысяч очных, 300 тысяч онлайн-участников из 24 регионов страны.

Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах.

По данным Росстата, численность россиян в возрасте с 14 по 35 лет

составляет 38 миллионов человек.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Всемирный день молодёжи отмечается 10 ноября года в честь основания Всемирной федерации демократической молодёжи в 1945 году на Всемирной конференции молодёжи в Лондоне. Конференция была созвана Всемирным советом молодежи для борьбы с фашизмом, объединила более 30 миллионов молодых людей 63 национальностей. Всемирная федерация демократической молодёжи была создана после Второй мировой войны как молодёжный фронт для противодействия распространению фашистской идеологии. СССР активно участвовал в деятельности организации, в неё входили представители Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, Комитета молодёжных организаций СССР, и сегодня в организацию от России входят представители левого комсомольского движения. Всемирная федерация демократической молодёжи и в наши дни объединяет представителей молодёжных движений из подавляющего большинства стран мира, объединённых антифашистской повесткой, разделяющих различные взгляды — социалистические, демократические, антиглобалистские, экологические, однако представители всех этих движений объединены идеями дружбы народов и антифашизма. Эта повестка очень актуальна и в наше время; важно противодействовать проникновению фашистских, нацистских взглядов в молодёжную среду, поскольку насаждение агрессивной повестки среди молодёжи может приводить к межэтническим, межнациональным конфликтам, военным столкновениям. Именно воспитание молодёжи в правильном духе взаимного уважения к людям разных национальностей и вероисповедания, поможет предотвратить рост экстремизма и преступности, а также укрепить дружественные отношения между государствами после того, как молодёжные активисты со временем займут важные государственные посты в различных странах.

Молодёжь занимает достойное место в российском обществе. Многие представители молодёжи активно проявляют себя в волонтёрской, добровольческой деятельности, показывают отличные результаты на международных олимпиадах, создают новые, инновационные продукты, вносят свой вклад в развитие российской накуи и культуры. Есть, однако, и такие, кто оказывается вовлечён в хулиганскую деятельность, занимется вандализмом, может участвовать в осквернении памятников, нанесении ущерба городской среде — такие молодые люди могут разгромить автобусную остановку и подземный переход, уничтожить зелёные насаждения. К сожалению, такие примеры тоже имеют место. Обеспокоенность вызывает и распространение в молодёжной среде наркотиков и чрезмерной зависимости от гаджетов. Большинство представителей российской молодёжи являют собой положительный пример активных, целеустремлённых, замечательных граждан, однако государству нужно прикладывать усилия, чтобы свести к минимуму негативные проявления в молодёжной среде, о которых сказано выше. Образование, как уже отмечено многими и признано наконец на законодательном уровне, не должно быть сведено только к обучению, оно должно включать в себя также воспитание достойных качеств в подрастающем поколении. В прошлом году Государственной Думой был принят давно назревший закон о трудовом воспитании в школах, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке и шить театральные костюмы. На мой взгляд, школьники не должны ждать “сервиса” в своих школах, а сами должны работать на пришкольных участках, на уроках труда. Тем самым у молодых людей будут формироваться качества вовлечённости в общественно полезную, трудовую деятельность, у них будет формироваться трудолюбие, активная общественная позиция. Наше общество уже прошло тот этап, когда в гражданах хотели видеть прежде всего “квалифицированных потребителей”.

В Смоленской области принимаются меры поддержки молодёжи. Для представителей активной молодёжи проводился молодёжный лагерь “Смола”, представители смоленской молодёжи активно участвуют и в федеральных молодёжных мероприятиях. Формируется комфортная городская среда — строятся и реконструируются стадионы и спортивные объекты для занятий спортом, открываются скейт-парки. Резко увеличился охват молодёжи целевым обучением, что позволяет молодым людям после окончания обучения получить гарантированное рабочее место в своём регионе. Существуют интересные студенческие проекты — например, проект “Твой ход” позволяет молодёжи реализовывать свои инициативы в сфере киберспорта, создания молодёжного медиацентра. Проект смоленского хакатона “Смолатон” позволяет молодым людям развить свои IT-навыки и проявить себя в сфере информационных технологий. Молодые выпускники могут претендовать на меры финансовой поддержки в рамках программ “Земский доктор”, “Земский учитель”, в случае если после окончания обучения они переедут работать медицинским работником или педагогом в небольшой населённый пункт. По инициативе президента в следующем году планируется запустить в 2025 году аналогичную программу “Земский работник культуры”, полагаю, что выпскники Смоленского института искусств будут заинтересованы принять участие в такой программе. Кроме того, молодые специалисты, которые впервые трудоустроятся в бюджетные учреждения, по решению Губернатора Смоленской области Василия Анохина смогут претендовать на компенсацию оплаты первоначального взноса по ипотеке в размере 1 миллиона рублей. Полагаю, что меры поддержки молодёжи, связанные с организацией целевого обучения, а также с финансовой поддержкой молодёжи по окончании обучения, в том числе направленные на решение жилищной проблемы, являются наиболее важными для молодёжи.

Тем не менее, имеющихся мер поддержки молодёжи на данный момент недостаточно. Очень низкими являются стипендии студентам и аспирантам, обучающимся по бюджетной форме обучения — нужно ставить вопрос об их радикальном увеличении. В противном случаи молодые люди часто вынуждены работать в ущерб учёбе, что сказывается на их подготовке. А мы знаем, что это может означать, если, например, будущие врачи вместо учёбы вынуждены пропускать занятия, чтобы найти подработку где-то в общепите; будущие медики не получат должные знания, что впоследствии может сказаться на качестве лечения пациентов. Нужно вернуть гарантии об ограничении стоимости проживания в студенческих общежитиях ребятам, обучающимся на бюджетной основе, в размере не более 3-5% от размера стипендии. Такие гарантии были установлены Федеральным законом от 22.08.96 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ограничение в 5% для студентов вузов) и Постановлением Правительства РФ от 18.01.92 № 33 «О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (3% для студентов техникумов). Однако в Федеральный закон “Об образовании” данные гарантии не вошли, решение вопроса было отдано на откуп образовательным организациям, что привело к росту стоимости общежитий для студентов, а в настоящее время слышны голоса тех, кто хочет ещё больше поднять эту стоимость. Понятно, что это может привести к ограничению гарантированного государством права на бесплатное образование. Конечно, нужны и многие другие меры — приобретение экипировки и финансирование для молодых спортсменов, участвующих в сорвенованиях, создание новых возможностей для развития творческого потенциала — нужно предусматривать специальные места для любителей граффити, делать в городах больше велодорожек. Нужно ввести проездные на весь общественный транспорт (включая частных перевозчиков) для молодых людей до 25 лет по льготной стоимости. Нужно принять дополнительные меры поддержки для молодёжи по трудоустройству на первое рабочее место по окончании обучения, особенно для тех, кто показывает блестящие академические результаты в ходе обучения. Необходима дополнительная поддержка для приобретения первого жилья, поскольку демографическая ситуация в регионе остаётся сложной, и какими-то запретительными, ограничительнами мерами изменить её нельзя. В целом внимание к молдёжи и молодёжной политике в государстве в последнее время возрастает, принимаются новые меры поддержки молодёжных инициатив; это вселяет оптимизм и надежду в то, что потенциал нашей замечательной молодёжи удастся реализовать на благо всего российского народа.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Ежегодно с 1945 года 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, по данным Росстата сейчас с России насчитывается порядка 38 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодёжь всегда во все времена была двигателем идей и реформ, осваивала новые горизонты и совершала прорывы и достижения в различных сферах жизни.

Сейчас молодые люди, окончив школы стремятся параллельно с учебой себя реализовать в чем-либо ищут работу, осваивают новые технологии, учувствуют в различных проектах. Реализацией государственной молодёжной политики в регионе занимается Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, которое реализует следующие проекты: Проект «Молодёжь 2.0». Направлен на информационное сопровождение молодёжных сообществ, инициатив и проектов региона. В рамках проекта проводятся мастер-классы, воркшопы, форсайт-сессии, организуются еженедельные стримы в формате ток-шоу. Проект «Твой ход». Помогает активным студентам реализовывать свои инициативы. В октябре 2024 года губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился со смолянами — участниками этого проекта. Студенты рассказали о своих проектах, например, по созданию киберспортивного сообщества, молодёжного медиацентра и школы граффити. Проект «Детский спорт». В рамках него на территории области проводятся ремонты школьных спортивных залов, реконструкции уличных площадок, приобретение и установка спортивного оборудования и инвентаря.

Во всех этих проектах молодежь Смоленщины активно стремится себя реализовывать и принять участие, но под час это дает не совсем положительные результаты. Сначала молодым людям стоит получить знания и умения, оточить навыки, приобретя так нужный опыт, чтобы в дальнейшем лучше приспособится и войти во взрослую жизнь. Что касаться дополнительных мер по поддержке молодёжи в Смоленской области наблюдаться не только различные проекты, но и конкретные инициативы: Ежемесячная денежная выплата студентам и ординаторам. Её получают студенты, заключившие договор о целевом обучении с органами государственной власти Смоленской области, областными государственными или муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, в уставных капиталах которых присутствует доля региона или муниципального образования. Единовременная выплата студенткам в возрасте до 26 лет. Её получают студентки, обучающиеся по очной или очно-заочной форме, на каждого рождённого или усыновленного ребёнка. Дополнительная ежемесячная выплата студенткам с детьми до 3 лет. На неё могут претендовать студентки, обучающиеся по очной или очно-заочной форме, воспитывающие детей и постоянно проживающие на территории Смоленской области. Обеспечение бесплатными горячими завтраками учащихся 5–11-х классов из семей отдельных категорий граждан. Эта мера будет действовать в 2024–2027 учебных годах.

Власти делают многое для молодого поколения, главное, что б они стремились воспользоваться всеми этими благами и реализовать себя как личности, сделав многое для процветания нашего Отчества и своего родного края.