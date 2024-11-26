В Смоленске прошло совместное заседание коллегий экономических ведомств России и Белоруссии





Мероприятие состоялось под председательством Министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова и Министра экономики РБ Юрия Адамовича Чеботаря. Собравшиеся обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах торговли, совместных производств, сельского хозяйства и ЖКХ. Об этом рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Смоленская область активно наращивает экономическое сотрудничество с Беларусью. Так, за 8 месяцев текущего года объем торгового оборота с сопредельным братским государством составил почти 196 млрд руб., что на 2,5% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю наш регион занимает 3 место среди всех субъектов РФ, уступая только Москве и Московской области», — рассказал глава региона Василий Анохин.

Он отметил, что всего в области зарегистрировано более 4,5 тыс. совместных предприятий, и их количество продолжает растёт. Смоленское правительство вместе с белорусскими компаниями прорабатывает вопросы размещения новых совместных производств на территориях индустриальных парков области и особой экономической зоны. В регионе планируется реализовать проекты по созданию заводов и центров, изготавливающих сельскохозяйственное оборудование, коммунальную технику, ветеринарные препараты и другую продукцию.

Сотрудничество также развивается в сфере сельского хозяйства. По итогам 8 месяцев 2024 года из Смоленской области в Республику Беларусь экспортировано семян льна на сумму $800 тыс., что в 26 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для дальнейшего развития взаимодействия в этом направлении прорабатывается создание селекционно-семеноводческого центра.

Перспективы для совместной работы открываются в строительстве и ЖКХ: в проектах по реконструкции очистных сооружений, ремонте теплосетей, замене лифтов.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Смоленская область всегда был приграничным регионом, имел давнюю связи с республикой Беларусь, как в рамках Содружества Независимых Государств, так и по различным проектам и направлениям. В преддверии Дня народного единства состоявшееся совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества в сфере торговли, совместных производств, сельского хозяйства и ЖКХ еще больше показывает тесную связь двух братских народов – России и Белорусии.

Еще в начале октября 2024 г. в рамках Петербургского международного экономического форума власти Смоленской области совместно с представителями делегации Белоруссии разработали совместный план развития отношений до 2025 года, регион запланировал создание новых точек роста для таких проектов, как «Стим-2» и «Белаз». Как высказался на форуме губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин: «Между администрацией Смоленской области и правительством Республики Беларусь, а также Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Брестской областями заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях. Разработан и реализуется совместный план мероприятий на 2023-2025 годы. Регион заинтересован в создании новых точек роста, а также в углублении взаимной интеграции и будет двигаться в данном направлении».

У двух соседних государств есть не только общее прошлое, но и настоящее, а также перспективное будущее и то каким оно будет – зависит от нас самих. Перспективы для совместной работы в сфере строительства и ЖКХ: в проектах по реконструкции очистных сооружений, ремонте теплосетей, замене лифтов – все это позволит увеличить поток денежных средств в регион, создать новые рабочие места и укрепить благополучие как россиян, так и жителей соседней республики Беларусь.

Необходимо и дальше развивать туризм, детский отдых, экспортные поставки. В свою очередь, Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью и развитии импортозамещения в микроэлектронике, станкостроении, транспортном машиностроении, атомной энергетике, химической промышленности, металлургии, информационные технологии.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Призывы ряда аналитиков придать Смоленску особый статус в рамках Союзного государства России и Беларуси постепенно приносят свои плоды. Ранее было объявлено о планах открыть в Смоленске туристический информационный центр Союзного государства, а теперь в Смоленске состоялось совместное заседание коллегий экономических ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь. Это неудивительно с учётом особой роли истории Смоленщины в развитии отношений между россиянами и белорусами — Смоленщина, по сути, всегда была регионом, скрепляющим единство двух братских народов. Кроме того, Смоленская область является российским регионом с крупнейшим объёмом товарооборота с Республикой Беларусь (за исключением столичной московской агломерации). С учётом этого есть все предпосылки для дальнейшего успешного развития отношений государственных и муниципальных, общественных, предпринимательских структур из Смоленской области с партнёрами из белорусских регионов.

Вместе с тем, отношения с белорусскими партнёрами не могут развиваться сами по себе, государство должно придавать им дополнительную динамику. Рост товарооборота с Беларусью за 8 месяцев 2024 года вырос в рублёвом отношении на 2,5% — такие темпы роста намного ниже официальной инфляции, а также ниже общероссийских показателей роста, которые составили 6%. В связи с этим необходима реализация новых проектов, которые дадут возможность ускорить развитие отношений с белорусскими партнёрами. Некоторые партнёрские проекты уже видны смолянам – восстановлено движение пригородных поездов между Смоленском и Оршей (с пересадкой в белорусской Осиновке), закуплены белорусские автобусы «МАЗ» для смоленского муниципального транспорта, активно развивается взаимодействие общественных организаций – установлены отношения в качестве городов-побратимов между Смоленском и Могилёвом, после чего делегация Коммунистической партии Беларуси совершила визит к смоленским товарищам.

О планах реализации многих экономических проектов уже объявлено в этом году – это и создание селекционно-семеноводческого центра, центров по развитию сельскохозяйственного оборудования, коммунальной техники, ветеринарных препаратов и ряд других. Можно было бы более широко использовать потенциал смоленского индустриального парка «Феникс» и особой экономической зоны «Стабна» для расширения промышленной кооперации с белорусскими партнёрами. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, находясь в Смоленске, отметил, что структура экономики Смоленской области меняется в связи с изменением роли Смоленской области в разделении труда – значение логистического потенциала региона несколько снизилось в связи с переориентацией транспортных грузовых потоков с европейского на другие направления (при сохранении важности белорусского направления), а значение промышленного потенциала региона возрастает, что, кстати, подтверждается и уверенными показателями роста промышленного производства в регионе. В этой связи, как представляется, Смоленская область должна учесть успешный опыт индустриализации региона в советское время и воспользоваться успешными наработками сохранения и развития промышленной базы у белорусских партнёров. Успешное взаимодействие с белорусским промышленным сектором может стать одним из драйверов развития Смоленской области и её промышленности в нынешних непростых условиях.