В Смоленской области будут укреплять кадровый потенциал сельского хозяйства





Василий Анохин рассказал о региональных мерах поддержки молодых специалистов на селе, включая и занятых в АПК.

Так, глава региона принял участие в форуме «Агрообразование – инвестиции в будущее». В дискуссии принимали участие молодые аграрии, студенты и преподаватели Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, эксперты из Беларуси.

По словам губернатора, привлечение молодых работников и специалистов – один из решающих факторов развития любой отрасли.

«Рассказал участникам мероприятия, что будем и дальше расширять поддержку молодых специалистов на селе, включая и занятых в АПК. Увеличили с этого года единовременную выплату для них до 300 тысяч рублей. Также им доступны ежемесячные доплаты от 5 до 3 тысяч рублей в первые 3 года работы, а также компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере до 1 млн руб. Планируем активнее участвовать в реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы построить больше жилья для работников предприятий и учреждений в сельской местности», – поделился Василий Анохин.

Обращаясь к молодым людям, Игорь Ляхов отметил, что сельское хозяйство уже давно стало привлекательным бизнесом и специалисты агропромышленного комплекса: агрономы, инженеры и зооинженеры, экономисты, бухгалтеры очень востребованы в нашем регионе.

«Ребята, у вас есть прекрасная возможность получать образование, активно практиковать. Смоленская государственная сельхозакадемия – это плацдарм, на который можно опереться, идти дальше и развиваться. Ведь счастлив тот, кто может трудиться по своей профессии. Ни в коем случае не уходите из нее, она интересна и перспективна», – сказал Игорь Ляхов.

Также в следующем году в Смоленской области начнет реализовываться федеральный проект «Кадры в АПК», в рамках которого создадут агроклассы в школах.

«Работу в этом направлении усилим в сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи – сегодня подписали соответствующее соглашение с председателем организации Дмитрием Александровичем Пекуровским», – рассказал губернатор.

Во время форума в честь 50-летия СГСХА Василий Анохин вручил ученым и преподавателям академии областные награды.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В начале XX века Смоленщина была типичной аграрной среднерусской губернией. Промышленных предприятий здесь было мало вплоть до 1930-х годов, в основном они были мелкими. В 1929 году на Смоленщине началась индустриализация. В этом же году была создана Западная область с центром в Смоленске. В первую пятилетку (1929–1932) было построено 122 промышленных предприятия, создана новая отрасль — переработка льна.

В 1940 году стоимость валовой продукции промышленности превысила стоимость продукции сельского хозяйства, и область стала индустриально-аграрной. После войны потребовалось возрождение как индустрии так и аграрного хозяйства региона, но требовалось учебное заведение подготавливавшее специалистов для сельского хозяйства. .

Сельскохозяйственный вуз на Смоленщине возник после длительной истории, до начала XX века высших учебных заведений не было. Первые шаги в сельскохозяйственной науке сделал А.Н. Энгельгардт. В 1886 г. в родовом имении он создал образцовое хозяйство и школу для подготовки «интеллигентных землевладельцев».

В начале XX века в имении князей Тенишевых в Талашкино была открыта прогрессивная сельскохозяйственная школа, а подготовку кадров для Смоленского региона осуществлял Горецкий сельскохозяйственный институт (ныне Белорусская сельскохозяйственная академия, г. Горки).

Политика советской власти привела к открытию разнообразных высших учебных заведений, включая Комвузы, основанные в 1919 г. В 1932 г. Комвузы были преобразованы в высшие коммунистические сельскохозяйственные школы. В 1933 г. первые 200 выпускников Смоленской областной школы стали специалистами в сельском хозяйстве. Однако в середине 1930-х годов эти школы прекратили свое существование из-за реформирования системы просвещения в стране.

2 декабря 1929 г. бюро Западного обкома ВКП(б) приняло решение об открытии в Смоленске бюджетного сельскохозяйственного вуза. Однако институт, получивший название Зоотехническо-ветеринарного, был открыт только в 1935 г. Для него было построено здание на Октябрьской улице. Ученые института и опытной станции добились успехов, выведя 11 сортов льна-долгунца, занявших половину сортовых посевов в СССР. Станция была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Институт закрылся во время Великой Отечественной войны и открылся снова в 1952 г. Однако, так и не сделав ни одного выпуска, Смоленский зооветеринарный институт в 1956 г. был переведен в Великие Луки, где продолжили обучение будущие зоотехники, а ветеринарные врачи были направлены в Витебский ветеринарный институт.

В середине 1970-х годов сельскохозяйственное образование на Смоленщине получило новый этап с открытием филиала Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева в Смоленске. Это стало возможным благодаря приказу Министерства сельского хозяйства СССР от 9 августа 1974 г., инициированному Смоленскими областными организациями и первым секретарем Смоленского областного комитета КПСС Иваном Ефимовичем Клименко. Учебное заведение разместилось в двух зданиях, сыгравших большую роль в исторической, политической, общественной и культурной жизни Смоленска, которые сегодня являются историческими памятниками города. Филиал начал свою работу 1 декабря 1974 г. с работы подготовительного отделения под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Александра Ивановича Головни.

Первыми слушателями стала молодёжь, приехавшая на учебу преимущественно из Смоленской глубинки по направлениям хозяйств, которая составила костяк первого набора, а затем и первого выпуска Смоленского филиала ТСХА. Экономически отсталое сельскохозяйственное предприятие «Коробово» Вяземского района было передано институту как учебно-опытное хозяйство. Благодаря научно-практической помощи профессорско-преподавательского и студенческого состава, оно было превращено в передовое хозяйство области.

Большинство выпускников до сих продолжают свою профессиональную деятельность на территории Смоленщины, где они оказывают значительное влияние на развитие различных секторов агропромышленного комплекса.

Спустя 50 лет Смоленская государственная сельскохозяйственная академия празднует свой полувековой юбилей, 4 ноября 2024 г. в КДЦ «Губернский» прошло торжественное мероприятие. Это событие собрало огромное количество гостей, среди которых были представители власти, партнеры академии, выпускники, сотрудники, преподаватели и студенты. На мероприятии состоялось торжественное награждение сотрудников и преподавателей академии Почетными Грамотами и Благодарственными письмами от Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области, Министерства образования и науки Смоленской области и Профсоюзов. Для гостей был подготовлен праздничный концерт, который завершился посвящением первокурсников в студенты. Этот момент символизировал преемственность поколений и продолжение замечательных традиций, начатых пятьдесят лет назад.

Хочется пожелать всем преподавателям и студентам Смоленской государственной сельскохозяйственной академии дальнейших творческих и профессиональных успехов и реализации всего задуманного.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Вопрос подготовки кадров для сельского хозяйства Смоленской области является важнейшим, поскольку сельскохозяйственная отрасле региона сможет показывать высокие результаты только в том случае, если в ней будут работать специалисты с высокой квалификацией. При этом для достижения высоких результатов сельскохозяйственные предприятия, на которых они работают, должны быть обеспечены современной сельскохозяйственной техникой, инвентарём, доступным топливом и семенами; предприятия с учётом рискованного характера земеледелия в регионе должны иметь доступ к госсубсидиям, госзакупкам и к дешёвым кредитам. Для привлечения молодых специалистов на село им должны быть предложены хорошие условия работы — доступное и качественное жильё, а также доступ к современной инфраструктуре.

Заявленные меры поддержки молодых специалистов являются значительными — единовременная выплата для занятых в АПК в размере 300 тысяч рублей и ежемесячные доплаты в первые три года рабоды должны привлечь молодых специалистов. Компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере 1 миллиона рублей должна дать возможность сразу же приобрести жильё с использованием ипотечной программы. Однако на федеральном уровне должно быть предложено устойчивое финансирование программы сельской ипотеки — в настоящее время действие программы периодически приостанавливается, Россельхозбанк говорит об отсутствии средств для реализации программы, правительством выделяются средства, но затем идёт речь о том, что сельская ипотека будет передана от Минсельхоза в Корпорацию Дом.РФ, в связи с чем, по мнению ряда экспертов, программа откладывается на неопределённый срок. Разумеется, такая неопределённость не добавляет уверенности специалистам, готовым сделать выбор в пользу работы на селе; они хотели бы понимать, каковы будут долгосрочные условия жилищных программ, эти программы должны быть стабильными и доступными для работников села. Это особенно важно в условиях резкого роста ключевой ставки Банка России и ужесточения условий по рыночной ипотеке для заёмщиков. Полагаю, что программа сельской ипотеки должна быть восстановлена и её финансирование должно быть обеспечено на длительную перспективу. А с учётом того, что Смоленская область является стратегическим приграничным регионом, для специалистов, работающих в сфере АПК в Смоленской области кредиты следует сделать беспроцентными или с символической процентной ставкой, а в случае работы специалиста в АПК длительное время остаток по кредиту должен списываться. Либо в качестве альтернативы на первое время жильё может предоставляться по найму на льготных условиях, а в случае работы длительное время в АПК жильё передаётся специалисту в собственность. В противном случае сложно удержать перспективных специалистов на селе; значительная компенсация первоначального взноса по ипотеке в условиях резкого роста процентных ставок в первую очередь пополнит прибыль банка, а заёмщик все равно будет вынужден оплачивать жилье по высокой кредитной ставке.

Следует отметить, что в Смоленской области есть крепкие хозяйства, предлагающие специалистам в сфере АПК высокие зарплаты, в несколько раз превышающие зарплату офисных работников в Смоленске. Такие места будут привлекательными для молодых работников. В связи с этим нужно привлекать кадры для обучения по перспективным и дефицитным специальностям в сфере сельского хозяйства. Смоленская государственная академия отметила свой 50-летний юбилей. Эта важнейшая для региона образовательная организация была создана в 1974 году по инициативе первого секретаря Смоленского обкома КПСС Ивана Ефимовича Клименко (первоначально как филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева). Тем самым было восстановлено обучение по программам высшего сельскохозяйственного образования в Смоленске, которое существовало в Смолеснке до Великой Отечественной войны, а также в период 1952-1956 годов на базе Смоленского сельскохозяйственного института. Это базовое учебное заведение региона; уверен, оно справится с задачей обеспечения регионального АПК высококвалифицированными кадрами. Конечно, должно быть обеспечено сотрудничество вуза с региональными сельскохозяйственными предприятиями для профессионального ориентирования выпускников. В регионе есть и профессиональные образовательные организации, готовящие кадры в сфере сельского хозяйства — например, Козловский многопрофильный аграрный колледж, Демидовское отделение Техникума отраслевых технологий, Рославльский многопрофильный колледж. Выпускники профильных специальностей этих учреждений СПО смогут быстро пройти подготовку и выйти на рынок труда, при этом по ряду специальностей их заработная плата будет существенно опережать зарплату выпускников вузов.

Климатические условия для сельского хозяйства в Смоленской области часто являются непростыми — поздние весенние заморозки, засухи в период вегетации, либо наоборот, ливневые дожди в период уборки урожая снижают урожайность. Поэтому хотелось бы надеяться на расширение государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств региона, которые смогут устойчиво развиваться лишь в случае доступа к дешёвым кредитам, доступному ГСМ, эффективному сельскохозяйственному страхованию, закупкам сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам и доступа на полки федеральных торговы сетей региона. Эти меры в случае акцента на выращивание перспективных для региона культур (производство льна), возрождения животноводства, постепенно выведут сельскохозяйственный сектор региона на лидирующие позиции и сделают его перспективным для притока молодых кадров. Конечно, не стоит забывать и о модернизации социальной инфраструктуры на селе (школы, медицинские учреждения, учреждения культуры), в противном случае большие финансовые вливания в поддержку АПК могут быть обесценены оттоком кадров в города ввиду упадка сельской инфраструктуры.