Как изменятся отношения России и США после победы Трампа?

Избрание Дональда Трампа на пост президента США сделало вновь актуальной тему российско-американских отношений. Большинство экспертов дают умеренные оценки и не ожидают коренных изменений в этой сфере.

Следует помнить непростой опыт взаимодействия нашей страны с Трампом в период его первой каденции (2017 – 2021) и не поддаваться спекуляциям на тему контактов руководства двух стран, которые сегодня тиражируются в западных СМИ.

Наиболее точную и рациональную позицию относительно возможных изменений в отношениях между Россией и США после прихода Трампа к власти сформулировал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай»: «Посмотрим, как будет это [высказывания Дональда Трампа о России] функционировать на самом деле, имея в виду, что институт президента в Соединенных Штатах так или иначе связан с определенными обязательствами. Он связан с теми людьми, которые способствовали его приходу во власть».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Демократическая партия потерпела стратегическое поражение на состоявшихся в США 5 ноября выборах. Уже ранее ей был утрачен контроль над Верховным Судом США, где 6 из 9 судей были назначены республиканцами. В США именно судебная власть имеет последнее слово по таким важным вопросам, как аборты, продажа оружия, а также по вопросам уголовного преследования и установления результатов выборов (как это было на президентских выборах в 2000 году в штате Флорида, когда контролируемый республиканцами Верховный Суд остановил пересчёт голосов, хотя разрыв в пользу Джорджа Буша-младшего сокращался и стал минимальным). Большинство губернаторов штатов являются представителями республиканцев. По итогам выборов 5 ноября республиканцы получили значительное большинство в коллегии выборщиков, которое обеспечит президентство Дональда Трампа. В сенате республиканцы также получили большинство, как и в палате представителей. Следует, впрочем, отметить, что большинство в палате представителей будет минимальным, а с учётом того, что три конгрессмена номинированы Трампом в президентскую администрацию, они сложат мандаты и в этих округах пройдут перевыборы. На данный момент республиканцы имеют 218 мест в Палате представителей, это минимально достаточное число мест для получения большинства. В 5 округах результаты пока не объявлены. Республиканцы точно должны выиграть ещё в 1 округе в Аляске, с высокой вероятностью в 1 округе в Айове (разрыв в 800 голосов после подсчёта 99% бюллетеней) и, возможно, в 13 округе Калифорнии (хотя разрыв там постоянно уменьшается и составляет около 2000 голосов при подсчёте 86% бюллетеней),а с учётом предпочтения избирателями-демократами почтового голосования он, возможно, будет нивелирован. Например, в округе 45 Калифорнии разрыв в пользу республиканцев сократился до 58 голосов после подсчёта 93% голосов и у них вряд ли получится выиграть в этом округе. Шансы выиграть в 9 округе в Огайо у республиканцев очень невелики — подсчитано 99% бюллетеней, а разрыв в пользу демократов уже достиг 1200 голосов. Таким образов, республиканцы вероятно получат 220-221 мест в Палате представителей, а с учётом трёх сложивших мандаты республиканцев большинство либо будет временно утрачено до момента перевыборов по этим округам, либо станет минимальным, что создаст риски при прохождении важных законопроектов. Тем не менее, все новые назначения, предложенные Трампом, будут проходить утверждение в Сенате, где у республиканцев 53 сенатора. Некоторые аналитики говорят, что с некоторыми кандидатурами при утверждении могут возникнуть сложности, но я думаю, что у Трампа есть полноценный мандат на формирование администрации и все его номинанты получат зелёный свет в Сенате. Таким образом, Трамп с большой долей вероятности сможет реально определять вектор американской политики, и в этом существенное отличие от его президентского срока 2016-2020 годов, когда демократы постоянно вставляли ему палки в колёса, саботируя его инициативы и пытаясь объявить импичмент. А значит, и на российском направлении у Трампа будет карт-бланш на формирование внешнеполитического курса.

Конечно, либеральное глубинное государство не сдаётся. В столичном округе Колумбия (город Вашингтон) Харрис получила 92% голосов избирателей, продемонстрировав реальные настроения вашингтонской элиты. В Германии сразу после выборов в США была развалена правящая коалиция. Олаф Шольц поставил много вооружений Украине, но он не поставил ей дальнобойные ракеты Таурус, не дал разрешения на использование дальнобойного оружия по российской территории, не направил контингент бундесвера на Украину. В пятницу он провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, несмотря на критику со стороны представителей украинской элиты и Зеленского. А после досрочных выборов в Бундестаг канцлером, вероятно, станет представитель ХДС Фридрих Мерц. Он уже заявил, что объявит России ультиматум и потребует в течение 24 часов вывести все войска с территории Украины, а после этого передаст “Таурусы” Украине и начнёт наносить удары дальнобойными ракетами по российским объектам. Такие заявления напоминают о временах немецкой политики конца 30-х-начала 40-х годов 20 века. Создаётся впечатление, что либеральные силы США стимулировали лидера немецких свободных демократов министра финансов Линднера выставить Шольцу неприемлемые требования по либерализации немецкой экономики, что неприемлемо для социал-демократов и спровоцировало отставку Линднера и развал “светофорной” коалиции. А после прихода Мерца к власти он будет выступать как противовес новой политике Трампа в Европе с целью затруднить нормализацию отношений с Россией.

Тем не менее, назначения в новую Администрацию Трампа говорят о том, что он настроен на диалог с Россией. Назначенцы не выглядят “ястребами” и готовы придерживаться курса Трампа на урегулирование украинского конфликта. Само урегулирование выглядит вполне реальным. По некоторым данным, Трамп готов согласиться на то, что территориальные приобретения России за ней и останутся, то есть он готов учитывать реалии на поле боя. Признание де-факто этих реалий будет достаточным с учётом опыта перемирия, достигнутого после Корейской войны 1953 г., длящегося уже более 70 лет. Конечно, после прекращения огня могут быть отдельные инциденты — перестрелки на границе, даже морские столкновения, однако в целом ситуация может оставаться стабильной многими десятилетиями. Линия разграничения к моменту достижения соглашения (например, в апреле 2025 года) сместиться существенно на запад. Затягивание Украиной переговоров лишь поставит под сомнение статус Харьковской области — она может стать как инструментом размена, так и частью России. Кроме того, будущий вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что Украина должна отказаться от стремления в НАТО; это значит, что как минимум на ближайшие десятилетия Украина не имеет перспективы быть принятой в НАТО. Принятие Украиной законов по денацификации должно быть обеспечено как обязательство соблюдать основополагающие нормы международного права и обязательства в сфере прав человека. Более сложным является комплексный вопрос гарантий безопасности. Отказ Украины от НАТО будет, возможно, сбалансирован соглашениями о безопасности с европейскими странами, которые уже заключаются. Для России нарушение Западом условий соглашения о прекращении огня даст все основания к применению ядерного оружия с учётом обновлённой ядерной доктрины. Демилитаризация Украины будет вероятно, обеспечена, отказом от размещения иностранных военных баз на её территории, дальнобойного оружия и иностранных воинских контингентов, а также недопустимостью размещения тяжёлых вооружений вблизи линии разграничения. Украинский ВПК уже разрушен и страна находится в полной зависимости от поставок западных вооружений, а республиканцы не горят желанием оплачивать десятками миллиардов долларов вооружений дальнейшие разрушения и жертвы на фронте. России, конечно, стоит гарантировать юридически обязывающий и долгосрочный характер соглашения. Было бы хорошо, если бы такое многостороннее соглашение было бы ратифицировано в Сенате США и приобрело бы юридически обязывающий характер. Печальный опыт развала иранской ядерной сделки после смены администрации в США должен быть принят во внимание. С учётом истечения президентских полномочий Зеленского соглашение безусловно должно быть ратифицировано Верховной Радой и утверждено Конституционным Судом Украины.

Дальнейший отказ Зеленского от переговоров приведёт к обвалу линии фронта в условиях ограничений на поставки американского оружия — в этом случае вероятен переход ещё нескольких областей под контроль России. Вряд ли американцы захотят в таких условиях дальше работать с Зеленским. После посещения Зеленским военного завода в Пенсильвании вместе с демократами в разгар избирательной кампании в США спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон уже объявил, что посол Украины в США должна быть заменена. В настоящее время уже подбирают кандидатуру нового посла. Поэтому в случае отказа Зеленского от следования линии Трампа будут быстро организованы новые выборы на Украине, где победить может, например, Залужный с другими взглядами на выстраивание отношений с Россией. И постепенно Украина займет более сбалансированную позицию по отношению к России, как сейчас Грузия во главе с партией “Грузинская мечта” или хотя бы как Молдавия.

Таким образом, перспектива заключения достойного соглашения, отвечающего задачам СВО, после прихода Трампа к власти выглядит достаточно реальной. Но здесь нужна тонкая дипломатическая работы высокого уровня квалификации, нужно не отмахиваться от возникающих возможностей, а жёстко, но в то же время гибко отстаивать интересы России в ходе возможного дипломатического процесса. В период правления республиканцев это выглядит более вероятным. В противном случае после выборов 2028 года может сложиться, например, ситуация, когда демократы правят США три срока, до 2041 года, и ждать новых возможностей для урегулирования придётся очень долго. Но соглашение должно отвечать интересам России и быть долгосрочным и устойчивым.