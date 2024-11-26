Педагогическая лига: правовое воспитание детей и молодежи





Автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки государственных инициатив» и рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации проводят II Национальный конкурс профессионального мастерства «Педагогическая лига: правовое воспитание детей и молодежи» (далее — конкурс).

Цель конкурса — формирование у педагогических и руководящих работников образовательных организаций, органов власти и органов местного самоуправления в сфере образования Российской Федерации знаний и навыков, необходимых для организации правового просвещения в образовательных организациях Российской Федерации, и поощрение наиболее отличившихся работников отечественной системы образования в указанной части.

Номинации конкурса разработаны для возможности участия всех работников образования, в том числе для педагогических, руководящих и иных работников в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования:

Конкурс проходит в два этапа, в ходе которых всем участникам необходимо ответить на 20 теоретических и практических вопросов. При успешном прохождении первого этапа участник становится призером, а второго — победителем и экспертом федеральной инновационной площадки Минобрнауки России.

Мероприятие проводится в дистанционном формате, что делает его доступным для работников образования из всех субъектов Федерации. Участие не требует отрыва от основной деятельности, позволяя совмещать работу и участие в мероприятии.

Конкурс проходит на безвозмездной основе для всех желающих, а по итогам предоставляются электронные дипломы.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки России «Единыйурок.рф» в разделе «Мероприятия», в пункте «Педагогическая лига», либо посредством обращения в техническую поддержку АНО «АПГИ» по электронной почте: mail@eurok.org.