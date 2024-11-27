Губернатор Василий Анохин провел прямую линию со смолянами

Почти 3 часа общения вместо 1,5 запланированных, ответы на 53 злободневных вопроса от жителей области и более 1700 сообщений, поступивших через специальный бот. Таковы короткие итоги прошедшей «Прямой линии». Но представленные цифры – это лишь отправная точка. Главные результаты будут позже, когда обращения смолян будут отработаны командой Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Важное ежегодное мероприятие позволило напрямую узнать о проблемах, волнующих смолян, подробно рассказать о принимаемых решениях, итогах и планах работы. Для обсуждения в эфире «Прямой линии» брали вопросы, по темам которых поступило наибольшее количество обращений. В их числе – восстановление электроснабжения после снегопада, поддержка участников СВО и их семей, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита населения, молодые специалисты и др.

– Благодарю жителей области за вопросы. По всем обращениям уже даны поручения. Выявленные проблемы будут решаться, – подвел итог встречи Василий Николаевич.

