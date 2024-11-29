Губернатор василий Анохин принял участие в работе Всемирного Русского Народного Собора

Одна из главных тем обсуждения – внешние и внутренние вызовы для Русского мира и нашей страны с учетом современной мировой обстановки.

По словам Василия Николаевича Анохина, сильную и глубокую речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безусловно, можно расценивать как ясные руководящие принципы в стратегическом развитии общества, страны и каждого региона.

Выступая на пленарном заседании Собора, Губернатор поделился региональной стратегией развития. Рассказал о работе, которая ведётся по ключевым приоритетам: поддержке участников СВО и их родных, помощи семьям и повышению рождаемости, укреплению межнационального согласия, продвижению духовно-нравственных ценностей в образовании и воспитании, взаимодействии духовных и светских властей.

О роли Смоленской Земли в судьбе нашей страны, становлении и укреплении российской государственности, борьбе за свободу и суверенитет Отечества.





Смоленщина впитала в себя и Восток, и Запад, культуры и традиции многих народов, для которых стала родным и навсегда русским домом. Смоленск – западный форпост России, который многократно оказывался в осаде, горел и был разрушен, но никогда не был покорён. Во все времена он сохраняет русский культурный код и передаёт его из поколения в поколение.

Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы.

– Глубоко благодарен Святейшему Патриарху Кириллу за оказанную мне честь выступить перед соборянами и очень добрые, тёплые, искренние слова о Смоленщине и смолянах, – подвел итог глава региона.