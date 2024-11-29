Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко





Во время встречи поднимались вопросы, связанные с развитием экономических отношений, промышленного сектора, сельского хозяйства, а также взаимодействие в области культуры и спорта.

Один из ключевых вопросов в повестке стало наращивание торгового оборота — планируется увеличивать его объем и дальше. Потенциал в этом направлении большой и его будут активизировать совместно с белорусскими коллегами.

«Это уже пятый визит губернатора Смоленской области в нашу Беларусь. Это говорит о том, что и в Смоленске понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу. Особенно в эти непростые времена. И с любыми вызовами, проблемами мы справимся, если будем вместе», — отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Еще одна тема совещания – создание центра Минского автомобильного завода по производству и обслуживанию специальной и коммунальной техники. Реализация проекта будет максимально поддержана всеми заинтересованными сторонами. Также стороны договорились наращивать кооперационные связи между нашими промышленными предприятиями.

Большие перспективы укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве. Товарооборот в этой сфере сейчас устойчиво растёт. Важным совместным в АПК проектом станет создание селекционно-семеноводческого центра льноводства. Также прорабатывается вопрос с «Бобруйскагромашем» об открытии в Смоленской области производства сельхозтехники, которая будет востребована смоленскими аграриями.

Кроме расширения экономического сотрудничества, будет увеличено взаимодействие в гуманитарно-культурной сфере и спорте. Так, в этом году впервые провели в Смоленске Форум молодых историков Союзного государства, реализуем проект «Под одним небом», объединивший более 10 тыс. активных ребят из наших стран. Смоленский хоккейный клуб «Славутич» стал первой командой, представляющей Россию в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь.

«Благодарю Александра Григорьевича за приглашение и встречу, которая стала еще одним значимым шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества Смоленской области и Беларуси! Наша команда, следуя образцовому примеру дружеских отношений между главами наших государств, продолжит выстраивать такие же тесные, открытые и добрососедские отношения с коллегами из белорусских регионов», — подвёл итоги встречи Василий Анохин.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В современном мире обращение глав государств, глав регионов становиться уже привычной формой общения с гражданами, с жителями регионов. Уже на протяжении 20 лет глава России Президент Владимир Владимирович Путин обращается к гражданам страны, делая пояснения по актуальным проблемам и отвечая на волнующие вопросы.

Не является исключением и Василий Николаевич Анохин – который еще давно до своих выборов объехал все районы Смоленской области, где встретился с жителями, выслушав все проблемы и пожелания, составив первоначальный план благоустройство и улучшения жизни для смолян.

В начале декабря прошлого года действующий глава региона лично в ходе Прямой линии отвечал на вопросы смолян, все это получило широкую освещенность в эфире телеканала «Россия 24», «Радио России», паблике Правительства области и в группе «ГТРК «Смоленск» ВКонтакте.

Всего в декабре 2023 г. по данным ЦУР, суммарно к председателю областного правительства поступило около 1500 обращений, Василий Николаевич пробыл в эфире и за это время ответил на 13 вопросов граждан. Затрагивались вопросы, которые волную смолян и жителей региона, это в первую очередь с приходом обильных снегопадов дороги и транспорт, сфера ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, социального обслуживания и защиты. Общение было продолжительным, открытым, в первую очередь Василий Николаевич затронул наиболее актуальные и животрепещущие проблемы, волнующие смолян, дал четкие конструктивные ответы, наметил перспективы дальнейшей работы и реализации своих планов.

Вот и 26 ноября 2024 г. Василий Николаевич почти три часа общался с жителями Смоленской области, ответит на 53 злободневных и более 1700 сообщений, поступивших через специальный бот. Хочется предложить Василию Николаевичу почаще общаться с жителями региона, слушать и главное слышать своих соотечественников, тех кто поверил ему и проголосовал за него на выборах в сентябре 2023 г.; оперативно реагировать на возникающие проблемы, уделять больше внимания простым обывателям.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко регулярно проводит встречи с губернаторами российских регионов. С начала 2024 года состоялось уже 17 таких встреч. Как отметил в интервью газете “Ведомости” политолог Алексей Макаркин, “российские власти вполне приветствуют взаимодействие с Белоруссией. В свою очередь, у губернаторов сократилось количество возможных партнеров в Европе, а Белоруссия вполне для них комфортна. Можно в том числе и перед федеральной властью отчитаться о том, что выстраиваются не только межрегиональные, но и международные связи. Образ Белоруссии для части россиян заменил образ ФРГ 35-летней давности, когда Западная Германия была образцом страны порядка и дисциплины. С Германией, наоборот, разочарование: мигрантов много, поезда опаздывают. А в Белоруссии улицы чистые, заводы работают, продукты вкусные. Образ белорусских продуктов весьма положительный”.

Состоявшаяся встреча Александра Лукашенко и губернатора Смоленской области Василия Анохина продемонстрировала, что из всех российских регионов у Смоленской области наиболее прочные торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь. Уровень товарооборота между Белоруссией и Смоленской областью по итогам 2023 года составил 4,4 миллиарда долларов. Это намного больше, чем цифры с другими российскими регионами. Например, товарооборот Беларуси с Воронежской областью по итогам прошлого года составил 500 миллионов долларов, хотя размер экономики Воронежской области намного больше, чем Смоленской области; товарооборот с Брянской областью составил 920 миллионов долларов, при том что Брянская область является для Беларуси приграничной и имеет больший размер ВРП, чем Смоленская область. Поэтому с учётом ВРП на душу населения Смоленская область по торговым отношениям с Республикой Беларусь уверенно лидирует среди всех регионов России. Конечно, торговые отношения Белоруссии и Смоленской области должны получить новую динамику развития. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече, что нужно стремиться к возвращению товарооборота со Смоленщиной на уровень 5 миллиардов долларов. Это справедливая оценка с учётом замедления роста товарооборота, который растёт ниже уровня инфляции и темпы его роста отстают от многих других российских регионов. Конечно, стоит учесть ослабление российского рубля по отношению к доллару (курс снизился уже до 103 руб./$, хотя в июне 2022 года российский рубль укреплялся до 51 руб./$, что накладывает отпечаток на размер товарооборота в долларовом выражении, ведь значительная часть денежных расчетов имеет место в национальных валютах).

Отношения Смоленской области и Беларуси динамично развиваются по всем направлениям. Ярким примером участия Смоленской области в союзной интеграции стало возрождение смоленского профессионального хоккейного клуба “Славутич”, который принимает участие в турнире белорусской Экстралиги. Можно отметить поставку в Смоленск 55 белорусских автобусов МАЗ, что дало толчок к реализации идеи по создании на Смоленщине центра Минского автомобильного завода по производству и обслуживанию специальной и коммунальной техники. Совместный проект по созданию на Смоленщине селекционно-семеноводческого центра льноводства является очень перспективным с учётом сохранившихся с советского времени и развившихся компетенций Беларуси в области селекции и семеноводства, а также перспектив развития льноводства на Смоленщине с учётом её климатических условий; эта синергия обязательно должна дать положительные результаты. Обязательно нужно реализовать и проект с «Бобруйскагромашем» по открытию в Смоленской области производства сельхозтехники, ведь смоленские аграрии испытывают спрос на доступную по цене и качественную сельхозтехнику, которая может быть предложена им в рамках кооперации с белорусскими партнёрами. Полагаю, что смоленские сельскохозяйственные предприятия должны иметь возможность приобрести эту технику по льготным лизинговым ставкам.

Конечно, сотрудничество с Белоруссией для Смоленской области очень важно не только в плане промышленной кооперации, но и в гуманитарном аспекте. Общее историческое прошлое предопределяет появление совместных проектов в сфере патриотического воспитания молодёжи. Александр Лукашенко на встрече с Василием Анохиным отметил особую духовность жителей соседних Смоленской, Псковской областей: «Нам есть чему у вас поучиться. Она даже выше, чем у наших людей». Смоляне и беларусы понесли наибольший ущерб в период Великой Отечественной войны, поэтому актуальным представляется совместное участие смоленских и белорусских поисковиков в вахтах памяти. В августе 2024 года совместная вахта памяти уже прошла в Ельнинском районе Смоленской области, и такая практика должна быть продолжена.

Смоленская область, конечно же, должна учитывать успешный опыт Республики Беларусь по созданию агрогородков для развития села и удержания молодёжи на селе, учиться возрождать промышленность через участие в совместных проектах по промышленной кооперации с белорусскими партнёрами. Не забывая о сотрудничестве с другими внешнеэкономическими партнёрами, что необходимо хотя бы в целях диверсификации региональной экономики, нужно понимать, что Белоруссия в силу стабильных торговых отношений и политики добрососедства является ключевым внешнеэкономическим партнёром для Смоленщины. Поэтому нужно поддержать позитивную динамику в наших отношениях и искать новые направления сотрудничества — развивать пригородное и международное сообщение с Белоруссией, рассматривать возможности новых инвестиционных проектов, проектов сотрудничества в сфере спорта, строительства, культурного взаимодействия. Рассчитываю, что и после выборов Президента Республики Беларусь, которые состоятся 26 января 2025 года, курс на активизацию торгово-экономического и культурного взаимодействия между Белоруссией и Смоленской области сохранится, что особенно важно с учётом стоящих перед Россией внешнеполитических вызовов. Ведь как отметил Александр Лукашенко на встрече с Василием Анохиным, «как бы мы там политически ни разъединялись — развалился Советский Союз — люди сообразили, что надо жить вместе». Полагаю, что с учётом развития отношений между Смоленщиной и Белоруссией было бы правильно пригласить Александра Григорьевича Лукашенко посетить с визитом Смоленскую область для анализа результатов взаимодействия и определения новых перспективных проектов для внешнеэкономического сотрудничества.