Семейные ценности — фундамент развития России





Семья, защита материнства и детства, занимают важное место среди традиционных ценностей России.

В России существует множество мер поддержки семьи и детства, разработан национальный проект «Семья», и сейчас по поручению Президента идет работа над демографической стратегией государства до 2036 года, в основе которой – семейноцентризм, повышение уровня рождаемости и совершенствование механизмов поддержки семей с детьми.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



В 2024 году ВЦИОМ провёл ряд опросов, направленных на выявление роли семьи в жизни россиян. Согласно опросам, ключевое место в нашей ценностной системе координат занимает крепкая семья; крепкая семья также входит в топ-3 ключевых целей, к которым сегодня стремятся россияне; наибольший интерес у россиян вызывает государственная поддержка семей; в представлениях россиян традиционная семья неподвластна времени – она всегда была, есть и будет нужная человеку, потому что в ней легче выжить. Большинство также согласны с тем, что как бы не менялся мир традиционная семья всегда будет современной. Поэтому сохранение преемственности семейных традиций в целом и традиционных семейных ценностей находит поддержку у большинства опрошенных.

В представлении многих россиян идеальная семья должна быть многодетной, однако данная социальная установка сталкивается со сложившимися реалиями — сложностью решения жилищной проблемы, низкими доходами, занятостью на работе и необходимостью заниматься карьерой в ущерб семье, нестабильностью ситуации в обществе в последние годы (пандемия коронавируса, сложная военная обстановка в приграничных с Украиной регионах). В связи с этим несмотря на значительные меры поддержки семей со стороны государства (программы материнского капитала, семейной ипотеки, налоговые вычеты, льготы для многодетных) в 2024 году в России наблюдается исторический минимум рождаемости за последние 25 лет, согласно данным Росстата, опубликованным в сентябре. В первой половине этого года в стране на свет появилось всего 599,6 тыс. детей, что на 16,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В июне страна побила новый антирекорд – впервые за последние 25 лет ежемесячное число новорожденных опустилось ниже отметки в 100 тысяч.

Важнейшим направлением государственной политики должно быть сохранение традиционных ценностей, что отвечает чаяниям россиян, ведь подавляющее большинство россиян отрицает идею агрессивного навязывания ЛГБТ-повестки и культуры “чайлдфри” (ЛГБТ-движение и движение “чайлдфри” запрещены в России). Однако в плане реализации права женщин на аборт и по ряду других вопросов жёсткое нормотворчество может быть неприемлемым для многих гражан, поскольку есть вопросы, относящиеся к сфере частной, семейной жизни, которые должны решаться на уровне рядовых граждан, а не чиновников. Данная ситуация не является уникальной для России, и в других странах, в том числе в США, общество разделено по вопросу о том, в каких случаях аборты должны быть разрешены, и эти различия во мнениях во многом связаны с религиозными и политическими взглядами конкретных граждан.

Политика поддержки семей, традиционных ценностей должна быть продолжена и рано или поздно она принесёт плоды и несколько улучшит ситуацию с рождаемостью. Но люди должны получить конкретные варианты решения жилищной проблемы (пусть и путём развития доступного арендного жилья, либо приобретения жилья в жилищных кооперативах, если ипотечные ставки и программы станут недоступными для большинства) и они хотят видеть гарантии стабильности развития общества и государства на ближайшие годы и десятилетия — стабильность цен, доходов, уровня занятости. В Смоленской области существует большое количество региональных мер поддержки семей — региональный материнский капитал, региональные льготы для многодетных семей (включая льготы по оплате ЖКХ и проезду на транспорте, денежная компенсация на приобретение земельного участка), областное пособие при рождении ребёнка, обеспечение обуающихся бесплатными завтраками. Тем не менее демографическая ситуация в регионе пока остаётся сложной. Рождаемость в регионе снизилась до 5,8 на 1000 человек населения по итогам января-сентября 2024 года (при росте смертности до 15,5 на 1000 человек). В малых городах и на селе ситуация хуже средней по региону. Тем не менее, думаю, что политика Губернатора Василия Анохина, направленная на удержание молодёжи в регионе, увеличение доли целевого обучения, возрождение экономического потенциала, дополнительные льготы для молодых семей (компенсация в 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке для бюджетников), постепенно, в перспективе нескольких лет приведут к некоторому увеличению коэффициента рождаемости. Однако нужно обратить внимание на рост смертности — повышать квалификацию врачей, улучшать диагностику, закупать современное оборудование. Для выправления ситуации с демографией в регионе нужна мощная федеральная поддержка и улучшение социально-экономической ситуации в стране, пропаганда традиционных ценностей, в противном случае кризис в демографической сфере приведёт к дальнейшему резкому падению численности населения в регионе.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

2024 г. по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был объявлен годом Семьи. Сохранение семейных ценностей есть неотъемлемая и важнейшая задача государства и всех органов власти.

С 2024 года был увеличен размер ряда выплат, которые осуществляет Отделение Социального фонда России по Смоленской области. Это касается тех пособий, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума. Согласно Постановлению Правительства, с 1 января 2024 г. величина прожиточного минимума в Смоленской области на душу населения составляет 15144 рубля, для трудоспособного населения — 16507 рублей, для пенсионеров — 13024 рубля, для детей — 14690 рублей. Это привело к изменениям размера единого пособия, пособия в связи с рождением ребенка, ежемесячной выплаты из маткапитала.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году это — 8253, 12380 и 16507 рублей соответственно.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей. В 2024 году его размер составляет 7345 рублей, 11017 и 14690 рублей соответственно.

Отделение СФР также осуществляет ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. С этого года ее размер составляет 14690 рублей. Право получать данную выплату есть у семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи, в которых не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. С 2024 года это — 33014 рублей. Выплата из средств материнского капитала также стала больше, поскольку ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января 2024 г. она составляет 14 690 рублей.

С семьи начинается знакомство человека с миром, в семье приобретается первый опыт и знания о жизни, и с материальной поддержки семьи зависит и благополучие всего общества.