Встреча с интересными людьми

21.11.2024 г. в читальном зале районной детской библиотеки состоялась встреча с интересными людьми «Служа закону, служим народу!».

На встречу с учащимися 9 класса МБОУ «СОШ №3» (классный руководитель Кузьмина Виктория Викторовна) пришли сотрудники МО МВД «Сафоновский»: зам. начальника — Пыдрин Геннадий Владимирович, эксперт экспертно-криминалистического отдела – Зайцев Дмитрий Валерьевич.

Заведующая районной детской библиотекой Елена Алексеевна Соловьева напомнила ребятам о том, что им в скором будущем предстоит сделать свой выбор из более 40000 профессий, которые существуют в мире, а сегодня они познакомятся с профессией полицейского.

Геннадий Владимирович рассказал учащимся, какие специалисты в каких подразделениях работают, каким должен быть полицейский, где можно получить профильное образование. Также он показал, как разбираются и собираются автомат и пистолет.

Эксперт Дмитрий Валерьевич познакомил учеников со своей специальностью, рассказал, из чего состоит его работа: проведение различных экспертиз, выезд на место преступления и т.д. Он показал ребятам, как обнаруживаются отпечатки пальцев

Ведущая мероприятия Дудченкова Ольга Ивановна сделала обзор литературы, представленной на книжной выставке «На страже закона».

Участники встречи посмотрели видеоролик «От милиции до полиции».

Текст и фото https://ok.ru/group/50938165461073/album/52769336262737/987524498513