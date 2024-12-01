Талантливые искорки

В Сафонове состоялось торжественное награждение победителей и призёров фестиваля «Искорки» и фестиваль детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность»

Прежде чем стать Юными талантами, наши участники посещали детские садики, где были талантливыми, горящими, маленькими искорками! Их невозможно не заметить! Уже второй год именно для них мы проводим фестиваль «Искорки». В прошлом году он проходил очно и волнительно на этой же сцене. В этом году фестиваль «Искорки» состоялся заочно, участниками стали Искорки из Холм-Жирковского, Дорогобужского и Сафоновского района — 75 ребят в возрасте от 3 до 7 лет из 10 дошкольных образовательных организаций. На суд жюри было представлено 22 номера в 4-х номинациях. Как и в «Юных талантах за безопасность», это Художественное чтение, Хореографическое искусство, Театральное искусство и Вокальное искусство. В состав жюри вошли: Борисов Сергей Петрович – председатель совета Сафоновского отделения ВДПО; члены жюри: Игнатова Татьяна Ивановна – директор МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система; Зяброва Татьяна Владимировна – старший менеджер комитета по образованию АМО «Сафоновский район»; Медведева Татьяна Викторовна – муниципальный координатор советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сафоновского и Холм-Жирковского районов.

В этом году в межмуниципальном этапе фестиваля «Юные таланты за безопасность» приняли участие 87 юных дарований разного возраста из 10 образовательных организаций и учреждений культуры Холм-Жирковского, Сафоновского, Вяземского и Дорогобужского районов. Выступления участников оценивались в следующих номинациях: Художественное чтение, Хореографическое искусство, Театральное искусство и Вокальное искусство. Жюри фестиваля: председатель жюри – Подобед Егор Анатольевич – первый заместитель председателя совета Смоленского областного отделения ВДПО; Гуркина Татьяна Николаевна – главный специалист комитета по образованию АМО «Сафоновский район»; Потапенкова Юлия Александровна – заместитель председателя комитета по культуре АМО «Сафоновский район»; Баданина Марина Анатольевна – заведующая отделом культурных проектов и внешних связей Центральной библиотеки г. Сафоново; Ломаченкова Мария Геннадьевна – председатель муниципального отделения «Движения первых»; Борисов Сергей Петрович — председатель совета Сафоновского отделения ВДПО.

Мы благодарим Центральный Дворец культуры за радушный приём и помощь в организации фестиваля, благодарим членом жюри за проделанную работу.

Благодарим участников и их творческих руководителей за фейерверк ярких выступлений, за подаренные эмоции, за прекрасные сценические образы и хорошее настроение. Желаем новых творческих побед!

Фотоальбом мероприятия здесь: https://vk.com/album-172770200_305020957

Текст и фото https://vk.com/vdposmolensk?w=wall-172770200_2483