В Смоленской области прошла прямая линия с губернатором Василием Анохиным



Почти 3 часа общения вместо 1,5 запланированных, ответы на 53 злободневных вопроса от жителей области и более 1700 сообщений, поступивших через специальный бот. Таковы короткие итоги прошедшей «Прямой линии». Но представленные цифры – это лишь отправная точка. Главные результаты будут позже, когда обращения смолян будут отработаны.

Важное ежегодное мероприятие позволило напрямую узнать о проблемах, волнующих смолян, подробно рассказать о принимаемых решениях, итогах и планах работы. Для обсуждения в эфире «Прямой линии» брали вопросы, по темам которых поступило наибольшее количество обращений. В их числе – восстановление электроснабжения после снегопада, поддержка участников СВО и их семей, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита населения, молодые специалисты и др. Благодарю жителей области за вопросы. По всем обращениям уже даны поручения. Выявленные проблемы будут решаться.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе прямой линии отметил, что без выезда на место с проблемами жителей работать невозможно. С мая 2023 года он провёл 54 встречи с людьми, как минимум дважды объехал все муниципальные районы.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

На прямой линии с губернатором подняли социально значимые и интересующие смолян темы. Важно, что обсуждались те вопросы, которые повлияют на качество жизни большого количества жителей Смоленской области.

Среди самых актуальных вопросов оказались строительство аэропорта в Смоленске, ремонт ключевых магистралей, реконструкция спортивных объектов, инфраструктуры ЖКХ в разных муниципалитетах.

Отдельное внимание уделялось конкретным обращениям жителей региона. Для комплексной обратной связи работали специальный бот, телефон, также каждый мог задать вопрос в комментариях к трансляции.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор АНО» Центральная объединенная редакция СМИ»

Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей. Прямая линия с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в очередной раз подтвердила ценность прямой коммуникации между главой региона и его жителями. Почти три часа общения. Откровенные, конкретные ответы на более, чем полсотни вопросов. Более 1700 вопросов — на личном губернаторском контроле.

Наш губернатор знаком с проблемами не понаслышке.

С мая 2023 года Василий Анохин провел встречи во всех районах нашей области, как минимум дважды побывал в каждом из них. Именно такой формат работы выступает неотъемлемым компонентом стратегии, нацеленной на эффективность управления регионом. Чёткие конкретные даты и сроки, понятные всем и такие нужные меры поддержки. В новой экономической реальности такой формат взаимодействия власти и народа выступает гарантом социальной стабильности и оперативного решения возникающих проблем

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области

Прямая линия Губернатора Смоленской области — показатель прозрачности диалога власти с жителями региона, в ходе которого затрагиваются действительно важные вопросы социально-экономического развития, благоустройства территорий, социальной и иных сфер, напрямую касающихся каждого.

Василий Николаевич рассказал о том, что уже сделано в субъекте, как проводится работа в рамках исполнения поручений главы региона, которые были даны во время общения с жителями в муниципалитетах.

Конечно, были обозначены и важные вопросы стратегического развития Смоленской области. Отрадно, что в их числе также расширение сотрудничества с ведущими вузами страны, в том числе техническими, а также создание и развитие межвузовского кампуса, который оснастят необходимым оборудованием для учебной и рабочей деятельности студентов. Считаю, что подобные проекты также расширят возможности просветительской работы на территории региона — Российское общество «Знание» готово оказать содействие в рамках своих компетенций.