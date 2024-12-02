Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Напрямую с жителями



Губернатор Василий Анохин провёл «Прямую линию», на которую поступило более 1700 сообщений от жителей региона. Наибольшее количество обращений традиционно касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Также вели разговор о поддержке участников СВО, молодых специалистов, семей с детьми.

Отдельно глава региона доложил о той работе, которая в круглосуточном формате ведётся по ликвидации последствий снегопада и восстановлению электроснабжения в районах области.

«Почти за три часа работы в прямом эфире успел ответить на 53 злободневных вопроса. Все остальные обращения будут отработаны органами региональной и местной власти. Уже дал соответствующие поручения. Благодарю смолян за активность и понимание. Проблемы будем решать, стараться делать это оперативно и качественно».

Свой код



На прошлой неделе Василий Анохин встретился с победителями и призёрами I Всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Ребята обошли своих соперников из 55 регионов России и Беларуси в таких направлениях как спортивное программирование, робототехника, кибербезопасность, продуктовое программирование.

За чашкой чая обсудили, что нужно сделать, чтобы ИТ-индустрия развивалась в нашем регионе уверенно и шла в ногу со временем.

«Все ребята хотят быть причастными к большому делу, двигать регион и страну вперёд. К примеру, Анна Буинская из лицея им. Кирилла и Мефодия хочет стать космонавтом. И это не та мечта, которой мы все «переболели» в детстве, а самое настоящее осознанное намерение и вера в прогресс. Договорились, что организуем ей экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Уже после встречи также узнал, что Аня перевела 100 тысяч рублей — свои призовые победителя «Своего кода» — на помощь смоленским бойцам в зоне СВО. Она — молодец и настоящий патриот».

Все дети, которые были на встрече, отметил губернатор, так же умны и болеют душой за Родину, хотят трудиться на её благо: «В беседе с ними еще раз убедился, что создание межвузовского кампуса — один из главных проектов для успешного будущего области. Именно подобное «суперпредприятие», которое работает на переднем крае науки и технологий, может привлечь настолько талантливых ребят и стать частью их планов на жизнь. Они юны, амбициозны и хотят добиваться успехов в больших делах. Мы с поддержкой Президента и федерального правительства предоставим им такую возможность. Реализуя себя, они будут двигать вперёд и область, и страну».

Более 60% бюджета – на социальную сферу



На заседании областной Думы в первом чтении принят проект закона о региональном бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период. Доходы бюджета в будущем году составят 71,6 млрд рублей. Больше 60% всех его расходов будут направлены в сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также на помощь участникам СВО и их семьям, поддержку молодых специалистов, «целевиков» и уязвимых групп населения.

Также в принятом законопроекте заложено поэтапное повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы – сотрудников учреждений образования, медицины, культуры и социальной защиты. На эти цели будет направлено более 22,6 млрд рублей.

Делегация Смоленской области приняла участие в работе 26-го Всемирного Русского народного Собора.



На пленарном заседании под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Василий Анохин поделился региональным опытом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Он также рассказал о взаимодействии с церковью и обществом по решению вопросов демографической политики, укреплению межнационального согласия, продвижению традиционных духовно нравственных ценностей, а также развитию интеграционных связей с Беларусью.

Особое внимание глава региона уделил роли Смоленской Земли в судьбе российского государства, борьбе за свободу и суверенитет Отечества, идеалы Русского Мира. «Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы».

Татьяна Напреева