Пять смелых, креативных, позитивных команд приняли участие в ежегодном районном конкурсе «А ну-ка, девушки!»



Участницы из команд «Гламур» (школа № 6), «Девчата» (школа № 7), «Мираж» (школа № 8), «Бесприданницы (школа № 2) и «Новое поколение» (школа№ 1) подготовили визитные карточки, признались в любви городу Сафоново, раздвинули границы пространства и времени с помощью машины времени и доказали, что красота – это страшная сила.

С первых минут выступление настолько захватило, что от действа, происходящего на сцене, невозможно было оторваться до самого конца.

Выбирая победителей, жюри пришлось нелегко: согласно протоколу все команды показали высший класс.

Однако все-таки лучшими стали «Девчата».