Там, где живы сердца

В Рыбках освятили храм в честь Воздвижения Господня. На протяжении 14 лет его строила семья секретаря Смоленского регионального отделения «Единой России», председателя областной Думы Игоря Ляхова.

В 2010 году был заложен первый камень в фундамент будущего храма. Спустя 14 лет его освятили, однако открыл свои двери для прихожан он гораздо раньше.

«Храм стал делом нашей семьи, но начало было положено благодаря отцу Павлу Петровскому. Он еще в начале моей работы в Рыбках сказал, что здесь нужно строить храм. Затем мы получили благословение у Святейшего Патриарха Кирилла, который тогда был владыкой. Строительство начали практически с нуля, но всегда с божьей помощью. Храм построен всенародно. Благодарю всех соработников, кто помог в строительстве», – обратился к гостям Игорь Васильевич.

Он также отметил, что храм можно считать личным вкладом его семьи в проект «Единой России» «Историческая память», координатором которого в регионе он является.

Божественную литургию в честь освящения Храма провел митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор:

– Здесь совершаются многие труды самых простых людей, которые заботятся о том, чтобы создать благополучие не только в Рыбках, но и для всего Смоленского региона. Здесь живут по-настоящему любящие Бога люди.

Благодарностями от Смоленской епархии наградили всех, кто причастен к появлению в Рыбках храма. Владыка передал приходу евангелие с благословением от Патриарха Кирилла.

Прихожане отмечают, что для них появление и освящение храма – событие особенное. Единственная церковь была полностью разрушена в годы войны. А по инициативе семьи Ляховых теперь здесь появился настоящий храмовый комплекс.

На освящение приехали почетные гости, среди них Губернатор Смоленской области Василий Анохин:

– Создание храма – это непростой труд. Он будет оберегать не только жителей Рыбок, но и всех верующих. Благодарю причастных к этому делу. Особенно важно, когда такие события, как появление и освящение храма, происходят в непростые времена. С божьей помощью у нас все получится.

– Для нас, для жителей, важно быть рядом с Богом. Мы на селе стараемся создавать не только условия для духовного развития взрослых, но и детей – воскресная школа тому пример. Многие дети рыбковцев каждое воскресенье занимаются вокалом, хореографией, творчеством, – рассказал депутат Сафоновского окружного Совета, председатель сельхозпредприятия «Рыбковское» Руслан Ляхов.

После заупокойной литии гости возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В деревне Рыбки погибли свыше 30 тысяч советских солдат. В память о них семья Игоря Ляхова благоустроила Поле Памяти, а также впервые в истории деревни здесь зажегся Вечный огонь.