﻿Смоленская АЭС внесла достойный вклад в опережающее достижение целей Росэнергоатома по наработке кобальта-60 (Со-60)





Смоленская АЭС досрочно выполнила план 2024 года по производству кобальта-60 и отправила на Ленинградскую АЭС контейнеры с ценным изотопом для его окончательной отгрузки заказчику.

«Коллектив Смоленской АЭС внес достойный вклад в решение стратегически важной задачи концерна «Росэнергоатом» по промышленному производству радиоизотопов и досрочному исполнению обязательств в 2024 году по одному из ключевых контрактов на международном рынке», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Промышленные источники ионизирующего излучения на основе изотопа кобальта-60 широко используются в различных отраслях промышленности для стерилизации и дезинфекции пищевых продуктов, мединструментов и материалов, модификации полимерных изделий, обеззараживания, очистки промышленных стоков и многого др.

Технология обращения с радиоизотопом полностью отработана. Поглотители с кобальтом-59 (СДПК) погружаются в реакторную установку, где в течение 5 лет идет процесс накопления активности. Затем в приреакторных бассейнах выдержки под защитным слоем воды стержни с облученным кобальтом разбираются на звенья, их помещают в транспортно-упаковочные контейнеры и отправляют на специализированном транспорте с соблюдением требований безопасности на Ленинградскую АЭС. На место извлеченного изотопа загружается новый стартовый материал, который под воздействием нейтронов преобразовывается в целевой продукт (Cо-60).

«В 2025 году Смоленская АЭС извлечет сборки с материалом из реакторной установки № 3, тем самым завершив полную выгрузку Со-60 первой партии стержней, загруженных с 2017 по 2019 год. В планах следующего года — завершение загрузки свежих СДПК в реакторные установки со стартовым материалом для последующей наработки изотопа», — отметил начальник отдела радиационных технологий Смоленской АЭС Виктор Тимченко.

С 2026 года Смоленская АЭС приступит к производству медицинских изотопов: молибдена-99, йода-125, йода-131, самария-153 и лютеция-177, которые востребованы для производства радиофармпрепаратов для диагностики и терапии ряда заболеваний.

Реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются на Ленинградской, Смоленской и Курской атомных станциях, подходят для производства Cо-60. В них можно без ущерба для безопасности получать ценную продукцию в промышленных масштабах.

Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является сегодня одним из ключевых производителей на рынке изотопов, занимая 30 % мирового рынка стерилизационного кобальта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС