В «Сириусе» собрались молодые ученые со всего мира



IV Конгресс молодых ученых открылся на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

V Конгресс соберет более 7000 участников из почти 40 стран мира: Бразилии, Китая, Белоруссии, Индии, Казахстана, Ирана, Египта, ОАЭ, Узбекистана, ЮАР, Болгарии, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии и других. В фокусе дискуссий – поиск ответов на большие вызовы, реализация приоритетов научно-технологического развития для достижения национальных целей, международное научное взаимодействие со странами БРИКС.

В программном треке «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития» состоятся сессии, посвященные развитию природоподобных технологий и формированию биоэкономики, освоению космоса, развитию фундаментальной науки и трансформации ее достижений в технологические продукты.

В треке «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура» будут говорить о развитии научных кадров. Обсуждения коснутся отдельных научных профессий, инженерного, математического и ИТ-образования, подготовки кадров для экологической отрасли. В треке «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России» подведут итоги года в реализации инициатив, направленных на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

Как вы оцениваете текущее состояние науки и научных кадров в стране и в вашем регионе отдельно? Какие направления научного и технологического развития вам представляются наиболее перспективными? Какие меры поддержки науки и молодых ученых осуществляются в вашем регионе? Какие дополнительные меры по стимулированию технологического развития могли бы вы предложить?



Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Моё мнение по поводу IV Конгресса молодых ученых и его значения для научного и образовательного сообщества как в России, так и в нашем регионе.

Состояние науки и научных кадров

Научная сфера в России на сегодняшний день испытывает как вызовы, так и возможности, например такие инициативы, как Десятилетие науки и технологий, открывают новые горизонты для молодых ученых и студентов, создавая платформу для обмена знаниями и опытом.

В Смоленской области мы наблюдаем рост интереса к научной деятельности среди молодежи. Однако проблема нехватки квалифицированных кадров и недостаточная интеграция вузов с промышленностью остаются актуальными. У нас есть потенциал для развития в таких областях, как экология, агрономия и информационные технологии, но для этого необходимо создать более устойчивую инфраструктуру для поддержки научных исследований.

Перспективные направления научного и технологического развития

Наиболее перспективными направлениями для Смоленской области представляются: