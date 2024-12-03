Декада приемов граждан

В связи с празднованием Дня рождения Партии «Единая Россия» состоится декада приёмов граждан в местной общественной приемной ( ул. Ленина, д.4А ДК, 3й этаж)
Депутаты и представители профильных ведомств проконсультируют по следующим направлениям:
4 декабря
10.00-11.00 — приём граждан по вопросам социальной поддержки (Алексина Юлия Евгеньевна, Снытина Нина Михайловна, Федосеенкова Светлана Геннадиевна);
5 декабря
10.00-11.00 — приём граждан по вопросам образования (Афанасьева Вера Анатольевна, Гуркина Татьяна Николаевна, Тимашкова Любовь Владимировна);
6 декабря
11.00-12.00 — приём граждан по вопросам защиты прав трудящихся (Захарова Анна Николаевна, Станьков Александр Иванович);
9 декабря
12.00-13.00. — приём по вопросам здравоохранения (Кристалинская Татьяна Владимировна, Романко Светлана Михайловна, Ульянова Любовь Александровна);
10 декабря
10.00-11.00 — приём граждан по вопросам материнства и детства (Берендеева Татьяна Ивановна, Кухарев Антон Николаевич, Майорова Ольга Анатольевна).
Записаться на приём можно по номеру телефона: 89525315316.
Будьте первым, кто оставит комментарий!