«Урок цифры» по теме «Код города: технологии в движении»

Алгоритмы и искусственный интеллект в городских сервисах: Яндекс проведет «Урок цифры» для российских школьников

С 2 по 22 декабря Яндекс проводит занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема урока в 2024 году — «Код города: технологии в движении». На примере сервиса такси школьники узнают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

На занятиях Яндекса участники познакомятся с технологическими решениями, с теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, а также с алгоритмами, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Школьники узнают, как с помощью графов оптимизировать маршрут, чтобы пассажиры могли успешно добираться до места назначения, а водители — эффективно использовать свое время. Также учащимся расскажут, как искусственный интеллект помогает находить попутчиков для совместной поездки.

«Математика и информатика лежат в основе всех цифровых сервисов. На Уроке цифры мы знакомим школьников с современными технологиями, которые делают жизнь в городе комфортнее, и рассказываем, какие ИТ-специалисты работают над такими задачами. Эксперты Яндекса расскажут, как математические модели и алгоритмы обеспечивают работу такси и помогают эффективно совершать поездки даже в час пик. Старшеклассники познакомятся с перспективными профессиями в сфере ИТ и узнают о работе backend- и frontend-разработчиков, инженеров данных, SRE-специалистов», — отмечает директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Помимо базовых представлений об ИИ, машинном обучении и теории графов участники «Урока цифры» овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

«Урок цифры позволяет детям знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. В этот раз школьники смогут узнать, как развиваются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в транспортной отрасли, как происходит их применение на практике на примере сервиса такси», — сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

«Урок цифры — это важнейший страновой образовательный проект для школьников и педагогов в области информационных технологий, который на протяжении шести лет обучает самым передовым навыкам. Особенность проекта в том, что он не только масштабный (более 97 млн прохождений за шесть лет), но и содержит учебный материал и тренажеры от ведущих технологических компаний. Так, новый урок от Яндекса посвящен применению современных технологий в сервисе такси в Яндекс Go. Изучить такую сложную, но интересную тему совместно с лидером рынка — уникальная возможность для школьников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы современных городских сервисов и лежащие в их основе технологии, математические модели и алгоритмы.

После прохождения «Урока цифры» участники получат сертификаты.

СПРАВКА

Об «Уроке цифры»

«Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Предыдущие уроки Яндекса были посвящены нейросетям и облачным технологиям, прогнозированию погоды, цифровому искусству, беспилотным автомобилям и персональным помощникам.

О Яндекс Образовании

Яндекс с 2007 года реализует проекты, которые делают качественное ИТ-образование доступным всем желающим независимо от опыта и возраста. Инициативы компании охватывают несколько направлений. На поддержку талантливых школьников и студентов ориентированы Яндекс Лицей и Школа анализа данных, кроме того, компания сотрудничает с ведущими университетами. Для поощрения исследователей в области компьютерных наук Яндекс учредил ежегодную премию Yandex ML Prize. Развитие сервиса Яндекс Учебник и участие во всероссийских просветительских проектах — вклад Яндекса в массовое образование. Для тех, кто хочет получить цифровую профессию или расширить свои знания и навыки, создана платформа онлайн-обучения Яндекс Практикум.

Все образовательные сервисы компании опираются на экспертизу Яндекса как лидера индустрии, а обучение ориентировано на практику.

Яндекс Go

Яндекс Go — это универсальное приложение, объединяющее разные сервисы для решения повседневных задач. С его помощью можно построить маршрут и выбрать удобный способ передвижения, заказать еду, купить билеты на мероприятия, запланировать отпуск и другое. В Яндекс Go входят такие сервисы, как Такси, Межгород, Драйв, Самокаты, Транспорт, Доставка, Маркет, Еда, Лавка, Афиша, Путешествия, Мое Авто и Ultima. Количество пользователей приложения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и сотне других городов России превышает 47 млн. человек. Яндекс Go можно скачать в Google Play и App Store.