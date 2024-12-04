Губернатор Василий Анохин призвал привлекать к руководящей работе контрактников, вернувшихся с СВО

Буквально все сферы жизни нашего региона нуждаются в новых эффективных управленческих кадрах – людях не только профессиональных и компетентных, но и умеющих решать стоящие задачи оперативно, решительно и с высокими результатами.

Таким уникальным опытом уже обладают участники специальной военной операции, поэтому Президент страны Владимир Владимирович Путин призвал активно привлекать их на работу в органы власти всех уровней.

В смоленской области есть все условия, чтобы выполнить это поручение Главы государства. Ведь важно, чтобы такие специалисты – подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать, – укрепляли муниципальную власть, которая непосредственно работает на земле, с населением.

На работу в Администрацию Руднянского района пришёл Владимир Николаевич Степаненко, который с 2022 по 2024 год служил по контракту в зоне СВО. Кадровый офицер, он награждён медалями «За Отвагу», «За службу в спецназе», «За участие в специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике», «За участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных Республик», отмечен нагрудными знаками «За службу на Кавказе» и «Участник боевых действий в Чечне».

Владимир займётся близким ему делом – будет курировать военно-патриотическое воспитание молодёжи, взаимодействовать с организацией ветеранов и своими товарищами по оружию – участниками СВО, заниматься вопросами поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества.

– Со своей стороны окажем необходимую помощь и поддержку, – пообещал Василий Николаевич и выразил уверенность в том, что примеру Владимира последуют и другие бойцы, вернувшиеся с фронта.