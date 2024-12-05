Вторая жизнь отходов



Глава районной администрации Александр Царев провел встречу с гражданами, чтобы обсудить ситуацию со строительством мусоросортировочного комплекса в Сафоновском районе. В диалоге участвовали общественники, депутаты, заинтересованные лица.

ПРЕДЫСТОРИЯ такова. В 2013 году на территории Барановского сельского поселения было завершено строительство полигона ТБО. Полигон ТБО не эксплуатировался, поскольку в то время действовал еще старый полигон. После его заполнения отходы стали вывозить в Дорогобужский район, но в настоящее время и он близится к заполнению.

Как известно, в соответствии с национальным проектом «Экология», предусматривающим эффективное обращение с отходами производства и потребления, к 2030 году утилизация ТКО станет возможной только после полной сортировки мусора. В нашей области в 2017 году был построен первый мусоросортировочный комплекс в районе поселка Кощино под Смоленском. А другой планируется построить в 2027–2028 годах в Сафоновском районе на территории имеющегося полигона ТБО. Целью мусоросортировочного комплекса является уменьшение объема отходов, направляемых для размещения на полигон, увеличение объемов сортировки отходов, вовлечение в хозяйственный оборот региона вторсырья и получение прибыли, а также создание новых рабочих мест.

В настоящее время ОГУП «Экология» находится в процессе разработки проектно-сметной документации. Строительство мусоросортировочного комплекса будет очень крупным инвестиционным проектом. Деньги на его реализацию планируются немалые, поэтому процесс будет запущен только в случае получения всех необходимых разрешений.

– Самое главное: комплекс будет заниматься не переработкой, а сортировкой мусора, – подчеркнул Александр Анатольевич. – Его мощность рассчитана на 80 тыс. тонн отходов в год. Весь мусор будет сортироваться на органический и неорганический, а последний, в свою очередь, разделяться на фракции: картон, бутылки, пленку, стекло. Специальные магниты будут извлекать металл. Все это прессуется и отвозится на переработку как вторсырье, которое вернется в магазины и дома людей в виде пластиковых ведер, новых стеклянных бутылок и картонных упаковок.

А вот органика – это всего лишь 30% отсортированных отходов –

будет утилизироваться на полигоне. Кроме того что инновационное предприятие станет крупным налогоплательщиком, оно еще даст 270 рабочих мест.

– Как будет вестись транспортировка из соседних районов, и не снизит ли это качество городских дорог? – задали Главе вопрос.

– Заезд на комплекс будет осуществляться с трассы М1. Прорабатывается вопрос о строительстве обходной дороги, дублирующей улицу Кутузова, через остановку «Нефтебаза». Она будет содержаться за счет средств областного бюджета и снизит транспортную нагрузку на населенный пункт. Чтобы исключить въезд спецтехники в город, планируется организовать тотальный контроль за движением мусора: от мест сбора до площадок временного накопления. Для этого все мусоровозы оснастят системой ГЛОНАСС.

Собравшиеся интересовались, не повлияет ли близость комплекса на состояние экологии в городе. По словам Главы, предприятие, созданное с применением передовых технологий мусоропереработки, исключает негативное воздействие на природу, ведь там не планируется сортировать опасные отходы, только коммунальные. Общественники предложили организовать экскурсию для заинтересованных граждан на смоленское предприятие и лично убедиться в его возможностях, и А.А. Царев согласился с этой инициативой.

Пока что вопросов по поводу строительства мусоросортировочного комплекса много, но ясно одно: работа таких предприятий – важнейшая часть сферы обращения с отходами. Опыт других регионов показывает, что они позволяют значительно сократить нагрузку на полигоны ТКО и уменьшить их вредное воздействие на окружающую среду.

Марина ХОТУЛЁВА