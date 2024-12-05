Смоленская АЭС прошла развивающую партнерскую проверку качества развития ПСР





С 2015 года атомная станция ежегодно подтверждает соответствие статусу «Предприятие — лидер производственной системы Росатома (ПСР)

Экспертная комиссия в составе представителей центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Калининской АЭС проверяла выполнение индикаторов, установленных для предприятий «Лидеров ПСР», оценивала качество развертывания производственной системы Росатома (ПСР).

«Производственная система Росатома на всех атомных станциях концерна «Росэнергоатом» стала неотъемлемой частью работы. Положительный эффект, который дает это направление, явно выражен — в подходах к организации и сопровождению жизненного цикла предприятий, в экономической составляющей, что отражается в целом на эффективности эксплуатирующей организации», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский на открытии партнерской проверки.

Руководители и специалисты подразделений представили подробную информацию по таким направлениям, как «продуктовые потоки», «ПСР-образцы», «активизация персонала». Направления «декомпозиция целей», «каракури», «площадочное обучение» были признаны выполненными по результатам самооценки.

В итоговом Меморандуме развивающей партнерской проверки отмечено, что Смоленской АЭС в 2024 году достигнуты все индикаторы развертывания ПСР. Также в него вошли предложения по дальнейшему совершенствованию и положительные практики. В их числе — удобная визуализация командных показателей в Дереве целей, автоматизация статистики предложений по улучшениям.

«Смоленская АЭС в 2025 году готовится к трансформации в «Цифровое ПСР-предприятие» и получению «бронзового статуса», поэтому для нас важна оценка и поддержка коллег с Калининской АЭС, которая уже два года носит это звание и в следующем году будет защищать «золотой статус», — отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов. — Проверка была тщательной и объективной, мы увидели направления, работу по которым необходимо усилить. В ближайшее время разработаем план мероприятий с учетом всех рекомендаций специалистов Калининской станции».

Окончательное решение о подтверждении Смоленской АЭС звания «Лидер ПСР» будет принято на Управляющем совете, который состоится весной 2025 года.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.

Справка

* Производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС