Добро начинается с меня

5 декабря в Центральном дворце культуры чествовали тех, кто не жалея сил и времени спешит на помощь тому, кто в ней нуждается, – добровольцев.

На сцену во время торжественного награждения взошло более ста человек. И это только малая капля в море добра, которое творят сафоновцы.

Среди предпринимателей и руководителей промышленных предприятий были отмечены:

Фролова Ольга Васильевна

Иванова Екатерина Александровна

Деревягин Никита Владимирович

Сильченко Олег Витальевич

Яблонская Галина Ивановна

Тарасенков Андрей Анатольевич

Кузьмич Владимир Владимирович

Кухарев Антон Николаевич

Ляхов Руслан Игоревич

Новиков Александр Витальевич

Беседин Александр Николаевич.

Среди воспитателей детских садов и педагогов награды получили:

Боброва Наталья Геннадьевна

Глинцова Юлия Геннадиевна

Дарьян Марина Николаевна

Дзевгуть Альберт Вионорович

Елпакова Лариса Валерьевна

Жажкова Альмира Мансуровна

Ковалева Анна Сергеевна

Ковченкова Ирина Ивановна

Королева Светлана Вячеславовна

Кузьмина Ирина Николаевна

Митенкова Ирина Владиславовна

Немченкова Ирина Михайловна

Тимохова Наталья Сергеевна

Татьяна Викторовна Медведева

Грибачёв Александр Николаевич

Кирпичникова Елизавета Юрьевна

Кречок Анастасия Сергеевна

Лах Ульяна Александровна

Малыгину Владислав Михайлович

Пыдрина Полина Геннадиевна.

Среди тех, кто занимается социальным волонтерством:

Семченкова Наталья Геннадьевна

Салахов Рафаиль Мудоросович

Посыпкина Марина Евгеньевна

Репченкова Марина Александровна

Рекичинская Надежда Андреевна

Елена Леонидовна Митченкова

Бушуева Лариса Викторовна

Герасимова Ирина Юрьевна

Коврыга Марина Владимировна.

Зооволонтеры, которые помогают бездомным животным:

Стрюкова Светлана Владимировна

Жила Людмила Ивановна

Матвеева Людмила Викторовна.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар»:

Лисичкина Юлия Владимировна

Пузырёва Ирина Александровна

Хабаров Сергей Николаевич

Хотулева Марина Александровна

Касилов Василий Алексеевич

Махова Елена Викторовна

Лунёв Владимир Сергеевич

Москалёв Евгений Викторович

Микешина Наталья Валерьевна.

Представители отрядов поискового движения «Долг»:

Герасенков Александр Владимирович

Харитонов Никита Сергеевич

Корнеенков Александр Владимирович

Тюренкова Лариса Петровна.

Добровольцы, которые оказывают помощь для наших защитников в зоне проведения СВО:

Олег Викторович Подгорный

Дозмарова Наталья Владимировна

Корнеева Татьяна Анатольевна

Фролова Екатерина Николаевна

Коляда Елена Ивановна

Павлова Алия Хамзиевна

Трифонова Наталья Анатольевна

Уварова Анна Викторовна

Иванов Андрей Павлович

Зусманова Анна Александровна

Ковалева Галина Алексеевна

Копылова Маргарита Викторовна

Титова Елена Михайловна

Федорова Галина Ивановна

Гуцалюк Вера Ивановна

Никитина Татьяна Васильевна

Корниенко Инна Дмитриевна

Зайцева Ольга Викторовна

Никитина Алина Антоновна.

Участники и победители акции «Вселенная добрых дел»:

Волонтерский отряд «Мы вместе» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Сафоново. Руководитель: Цыганенко Надежда Анатольевна

Волонтерский отряд «Новое поколение» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Сафоново. Руководитель: Данилова Анна Петровна. Куратор: Фролова Анна Петровна

Волонтерский отряд «Добрята» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вадинская СОШ». Руководитель: Боброва Юлия Юрьевна.

Волонтерский отряд «Жизнь» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дроздовская ООШ». Руководитель: Николаева Ольга Владимировна.

Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» «Детский сад № 1 «Машенька». Руководитель: Ковалева Анна Сергеевна.

Волонтерский отряд «Добрые сердца» Детский сад № 10 «Сказка». Руководитель: Бушуева Лариса Викторовна.

Волонтерский отряд «Лучики добра» Детский сад №11 «Колокольчик». Руководитель: Балуцел Надежда Кирилловна.

Волонтерский отряд Детского сада №12 «Улыбка». Руководитель: Торочкина Ольга Александровна.

Волонтерский отряд «Открытое Сердце» Детский сад № 14 «Красная шапочка». Руководитель: Глинцова Юлия Геннадиевна

Волонтерский отряд «Ключик доброты». Детский сад № 16 «Золотой ключик» Руководители: Антоненкова Юлия Александровна, Коврыга Марина Владимировна.

Волонтерский отряд «Журавлята» Детский сад №22 «Журавлик». Руководитель: Кучумова Светлана Петровна, Тимохова Наталья Сергеевна

Волонтерский отряд «Вместе мы сила» Детский сад №23 «Колобок». Руководитель: Алидибирова Наталья Валерьевна, Васина Екатерина Владимировна

Волонтерский отряд «Территория добра» Филиал «Дроздовский сельский Дом культуры» муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система». Руководитель: Коляда Елена Ивановна

Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» ДОБРОволец Сафоновского района. Вадинской СОШ Руководитель: Зайцева Ольга Викторовна

муниципальное бюджетного учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Сафоново Смоленской области Руководитель: Новикова Ольга Юрьевна.

3 место: Волонтерский отряд «Доброе сердце» Сафоновского индустриально-технологического техникума. Руководители: Эплер Юлия Ивановна, Кулешова Людмила Константиновна

2 место: Волонтерский отряд «Открытые сердца» МБОУ гимназия г. Сафоново Руководитель: Герасимова Ирина Юрьевна

1 место: Волонтерский отряд «Мир открытых сердец» МБОУ «СОШ № 4» г. Сафоново. Руководители: Петрова Елена Владимировна, Жила Людмила Ивановна, Гапельченкова Ольга Владимировна.