Фото многодетных семей – на сафоновских баннерах

Сорокины и Рахловы — семьи большие и дружные. Их основатели на своём опыте знают о том, каково это — быть многодетными родителями.
Сафоновцы решили своим наглядным примером вдохновить земляков на создание союза, который ломает стереотип «Одна семья — один ребенок «.
Создание и размещение данных баннеров — совместная идея неравнодушных граждан и Администрации района. Символично, что проект удалось реализовать в полной мере в преддверии прекрасного праздника — Дня матери, а также достойно и символично проводить завершающийся Год семьи в России.
Текст и фото пресс-службы АМО «Сафоновский район»
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