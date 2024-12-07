Фото многодетных семей – на сафоновских баннерах

Сорокины и Рахловы — семьи большие и дружные. Их основатели на своём опыте знают о том, каково это — быть многодетными родителями.



Сафоновцы решили своим наглядным примером вдохновить земляков на создание союза, который ломает стереотип «Одна семья — один ребенок «.



Создание и размещение данных баннеров — совместная идея неравнодушных граждан и Администрации района. Символично, что проект удалось реализовать в полной мере в преддверии прекрасного праздника — Дня матери, а также достойно и символично проводить завершающийся Год семьи в России.

Текст и фото пресс-службы АМО «Сафоновский район»