Мы будем помнить ваши имена

В День Героев Отечества сразу в трех школах Сафоновского района появились «Парты героя».

Одноименный проект партии «Единая Россия» призван увековечить память тех, кто отличился в боевых действиях прошлого и настоящего, и стать инструментом патриотического воспитания подрастающего поколения.

Почетное право учиться за таким столом получают отличники и активисты общественной жизни.

В Издешковской школе почтили память земляка Василия Николаевича Корякова, которому за умелое руководство полком в годы Великой Отечественной войны и 102 боевых вылета присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Рыбках вспомнили Героя Советского Союза Евгения Михайловича Рудакова – выпускника Рыбковской школы. Почетное звание он получил посмертно за героический бой 25 февраля 1940 года у населённого пункта Лупикко.

В школе № 6 дань памяти отдали командиру первой в Рабоче-Крестьянской Красной Армии отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии капитану Ивану Андреевичу Флёрову. Имя Героя носит юнармейский отряд этого образовательного учреждения, музейный уголок, а теперь и памятное место.