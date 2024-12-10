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Про дизайн

11.12.2024

На открытие выставки «Дизайн прежде всего» в Центральном дворце культуры собрались учащиеся и педагоги школ города.

Сафоновцев, пришедших посмотреть лучшие работы международного проекта,    приветствовал  Олег Симоненков – преподаватель кафедры дизайна художественно-графического факультета Смоленского государственного университета, председатель Смоленского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», член Совета по культуре при Губернаторе Смоленской области.

Он рассказал о том, что международный креативный проект был основан в 2019 году Смоленским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». В настоящее время конкурс проводится по разным видам дизайна, таким как коммуникативный, промышленный, интерьерный, средовой, текстильный и фэшн дизайн (отрасль, занимающаяся созданием модной одежды и аксессуаров), дизайн сайтов, медиа, VR (трехмерная виртуальная реальность), геймдизайн, а также наука и педагогика.
«Дизайн прежде всего», – отметил Олег Николаевич, – девиз не только нашего креативного сообщества, но и мироощущение пространства вокруг себя».

В 2024 году «Дизайн прежде всего» объединил   155 дизайнеров из 35 городов и 21 региона Российской Федерации, в том числе Крыма и ДНР, вошедших в состав  РФ, а также Беларуси, Китая, ОАЭ.

Число присланных работ увеличилось до 345 произведений. Это значит, что интерес к проекту растет, и все больше молодых талантливых профессионалов хотят продемонстрировать свои навыки.

Часть лучших дизайнерских творений представлена на выставке в Центральном дворце культуры, включая те, которые создали участники Смоленского регионального отделения. Школьники с интересом рассматривали эксклюзивные предметы одежды в русском стиле, дизайн интерьеров помещений, промышленный и садовый дизайн.

На открытии выставки также выступила директор  культурно-выставочного Центра имени Тенишевых Юлия Гришечкина, пригласив ребят, их наставников и родителей в областной центр для просмотра лучших работ  конкурса, представленных более широко.

Директор Сафоновского  районной клубной системы Нина Снытина напомнила о том, что представленный международный проект  направлен на выявление молодых и талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Приехавшие  на открытие выставки учащиеся Сафоновской детской художественной школы имени В.М. Кириллова   задали интересующие их вопросы о профессии дизайнера. Их пригласили также для участия в новогодних конкурсах, которые проводит КВЦ имени Тенишевых.

Выставка в Центральном дворце культуры продлится до 15 декабря 2024 года.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: На открытии выставки «Дизайн прежде всего» в Центральном дворце культуры

Фото автора

Опубликовано в категории Приоритеты

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