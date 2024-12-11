Губернатор Василий Анохин рассказал о повышении зарплат работникам областных и муниципальных учреждений

– Поэтапное повышение оплаты труда сотрудников областных и муниципальных учреждений – это одна из ключевых задач нашей команды. Сегодня на очередном заседании Правительства региона обсудили увеличение зарплат работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – написал Василий Николаевич в своих соцсетях .

Губернатор дал поручение проработать вопросы увеличения зарплат в муниципальных учреждениях ЖКХ. Повышение в первую очередь должно коснуться сотрудников, от непосредственного труда которых зависит чистота улиц, благоустройство территорий, наличие света, воды и тепла в домах, социальных объектах и предприятиях. Вместе с тем идет работа по пересмотру штатного расписания коммунальных организаций, чтобы расширить число рабочих и специалистов, а также оптимизировать списки руководящих должностей.

Проектом бюджета на следующий год так же предусмотрено поэтапное повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений образования, медицины, культуры, спорта и социальной защиты. На эти цели направят более 22,6 млрд руб.

– Еще раз скажу, что поддержка людей, увеличение их благосостояния – наш безусловный приоритет, – заявил В.Н. Анохин.