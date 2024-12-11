Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью





Ответственное отношение к здоровью – это способность укреплять, поддерживать здоровье и справляться с заболеваниями при поддержке врача или самостоятельно.

Наш организм требует бережного отношения к себе. От того, как строится жизнь в молодом возрасте, будет зависеть, как сформируется она у человека в зрелости. Ведь и после 50-ти жизнь может быть качественной, активной и интересной. Все это можно это обеспечить, ведя здоровый образ жизни.

Для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний в России бесплатно проводятся: профилактический медицинский осмотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно с 18 лет и старше.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно и включает 2 этапа.

Эти мероприятия обязательны даже при отсутствии жалоб и тревожных симптомов, чтобы не пропустить ранние признаки нарушения здоровья.

Не стоит опираться на информацию в Интернете, самостоятельно назначать себе препараты или применять народные методы лечения. Пациенту важно найти специалиста, которому он сможет довериться и следовать рекомендациям. Приверженность терапии — половина успеха.

Ответственное отношение к своему здоровью должно стать единственным возможным путем к долголетию и качественной жизни.