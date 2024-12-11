(заголовок)

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Начальником отдела цен комитета по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновского района» Смоленской области Галай С.В. была проведена встреча с представителями бизнеса по вопросам существующих муниципальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которыми можно воспользоваться на территории Смоленской области.



Во время проведения встречи были даны разъяснения по участию в данной программе по суммам поддержек, по критериям отбора. Особое внимание уделялось порядку предоставления грантов в форме субсидий — » Первый старт» — для начинающих предпринимательскую деятельность. Также для присутствующих акцент был сделан на том, что все меры поддержки предпринимателям (особенно финансовые) предоставляются только при наличии их в реестре субъектов МСП.

Текст и фото пресс-службы АМО «Сафоновский район»



