Губернатор Василий Анохин наградил смоленских аграриев

В начале 70-х годов прошлого века Иван Ефимович Клименко – выдающийся руководитель региона – взял курс на комплексное развитие экономики области, не делая упор на одну отрасль. Сегодня Смоленщина следует этому же стратегическому ориентиру – мы двигаем вперёд промышленность, машиностроение, малый и средний бизнес, инновационный сектор, но при этом уделяем самое серьезное внимание сельскому хозяйству.

Вместе с аграриями Правительство Смоленской области подвело итоги работы АПК за 2024 год.

– Увеличили посевы рапса на 40%. Их площадь составила 26 тыс. га, с которых произвели 36 тыс. тонн семян этой высокомаржинальной культуры. 1-е место в России со значительным отрывом от других регионов заняли по размеру посевной площади льна-долгунца – более 6 тыс. га. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Для дальнейшего развития льноводства при поддержке Минсельхоза России создали в области селекционно-семеноводческий центр. Еще одну аналогичную научную организацию планируем открыть вместе с белорусскими специалистами, – рассказал Василий Николаевич Анохин.

Для смоленских сельхозтоваропроизводителей доступен широкий портфель мер поддержки с общим объемом финансирования в 1,4 млрд руб., что на 300 млн руб. больше, чем в прошлом году. Средства направлялись на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий. В 2025 году сохраним такой же объем госфинансирования аграрного сектора. Также запустили работу агроагрегатора, который помогает фермерам в переработке и фасовке продукции и дальнейшем её сбыте в торговых точках по всей области.

Активно развивается пищевая промышленность. По итогам минувших 11 месяцев производство в ней выросло на 5%. В этом году наша область вышла на 1-е место в ЦФО по объему производимых плодоовощных консервов, а также стала лидером по выпуску сухого цельного молока в России.

Ключевой вопрос дальнейшего успешного развития отрасли – это кадры. В 2025 году включимся в реализацию федпроекта «Кадры в АПК» и организуем 12 классов агробиотехнологий для подготовки будущих специалистов в 6 школах в Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах. Направим на эти цели 125 млн руб. из федерального бюджета.

– По многим другим показателям развития смоленского АПК в 2024 году информация появится позже, но сейчас уже можно точно сказать, что вместе с аграриями мы достигли хороших результатов. Правительство области продолжит оказывать поддержку отрасли и дальше. Главное – не сбавлять темп! – подвел итог Губернатор.