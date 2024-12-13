Национальный центр «Россия»



В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 июля 2024 г. в целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» в г. Москве под управлением Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия» (далее — АНО «ДВД «Россия») создан Национальный центр «Россия», на площадке которого регулярно проходят знаковые культурные, просветительские и общественно-политические мероприятия.

В Национальном центре «Россия» 21 ноября 2024 г. стартовала праздничная программа «Новогодняя Россия», в рамках которой посетители ознакомятся с культурой и традициями народов нашей страны, увидят уникальные изделия народных художественных промыслов и ремесел, примут участие в культурных событиях для всей семьи. Посещение праздничных и иных мероприятий Национального центра «Россия» бесплатное.

Подробную информацию о проводимых на площадке мероприятиях и программе «Новогодняя Россия» Вы можете получить на официальном сайте https://russia.ru , а также из официального телеграм-канала (https://t.me/gowithRussia) и страницы в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gowithrussia):