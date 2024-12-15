Сафоновские аграрии берут льготные кредиты на развитие своих хозяйств





Губернатор Василий Анохин отметил наш район в числе самых активных по привлечению предприятиями средств.

Сейчас один из самых крупных инвестпроектов в регионе — расширение комплекса молочного животноводства в Сафоновском районе.

«Правительство области вместе с федеральным правительством и кредитными организациями продолжит поддерживать предприятия АПК для их дальнейшего развития», — сказал глава региона.

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