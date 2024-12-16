В Смоленской области запустят аналог программы «Время Героев»





Губернатор Василий Анохин сообщил о выполнении поручения Президента РФ Владимира Путина и планируемом запуске на Смоленщине аналога программы «Время Героев».

Программа готовит военных к работе в органах власти и госкомпаниях. После обучения военнослужащие могут занять ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении и на предприятиях.

«Ключевая задача – это усиление поддержки участников специальной военной операции и их семей, помощи по возвращению воинов в мирную жизнь. Важно активнее привлекать ветеранов СВО в работу органов власти, чтобы твердость, мужество и лидерские качества наших бойцов содействовали в решении задач по развитию региона», – отметил губернатор Василий Анохин.

«Единая Россия» на XXII съезде партии обновила состав Генерального совета и Высшего совета партии. В него вошли 10 участников первого потока президентской программы «Время героев».

Членами Генерального совета партии стали:

▪️Герой Российской Федерации, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков

▪️Кавалер трёх орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков

▪️Герой Российской Федерации, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель

▪️Кавалер трёх орденов Мужества, председатель городской Думы города Нижний Новгород Евгений Чинцов

Членами Высшего совета партии стали:

▪️Герой Российской Федерации Юрий Абаев

▪️Герой Российской Федерации, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян

▪️Герой Российской Федерации Владислав Головин

▪️Герой Российской Федерации Андрей Митяшин

▪️Герой Российской Федерации, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов

▪️Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов