Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рабочие вопросы в Москве



По приглашению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Василий Анохин выступил на парламентских слушаниях по вопросам сохранения объектов культурного значения.

«Задачу в Послании Федеральному Собранию поставил Президент Владимир Владимирович Путин, и благодаря его решению наша область стала участником пилотного проекта по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, что позволит реально подарить им новую жизнь. Наши предложения получили положительный отклик сенаторов и профильных министров», — прокомментировал губернатор.

Также Василий Анохин участвовал в заседании комиссии Государственного Совета. Он доложил о работе Смоленской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», новациях и результатах в деятельности регионального Центра поддержки экспорта, а также предложил продлить меры господдержки экспортной деятельности до 2030 года.

Награды в государственный праздник



В День Конституции Российской Федерации Василий Анохин выполнил поручение Президента страны Владимира Путина и вручил государственные награды и знаки отличия смолянам. «За каждой такой наградой стоит огромный труд, высокий профессионализм, уважение к смолянам и любовь к своему делу».

А днём раньше губернатор за вклад в сохранение и развитие на Смоленщине духовно-нравственных и культурных традиций вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору.

Увеличение благосостояния людей – безусловный приоритет



Поэтапное повышение оплаты труда сотрудников областных и муниципальных учреждений – это одна из ключевых задач команды, считает Василий Анохин. На очередном заседании Правительства региона обсудили увеличение зарплат работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор дал поручение проработать вопросы увеличения зарплат в муниципальных учреждениях ЖКХ: «Повышение в первую очередь должно коснуться сотрудников, от непосредственного труда которых зависит чистота улиц, благоустройство территорий, наличие света, воды и тепла в домах, социальных объектах и предприятиях. Вместе с тем меняем сейчас штатное расписание коммунальных организаций, чтобы расширить число рабочих и специалистов, а также оптимизировать списки руководящих должностей».

Проектом бюджета на следующий год так же предусмотрено поэтапное повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений образования, медицины, культуры, спорта и социальной защиты. На эти цели направят более 22,6 млрд рублей.

Итоги работы агропромышленного комплекса региона за прошлый год



«Сегодня область уже полностью обеспечивает себя мясом, яйцом, картофелем. Выплатили аграриям почти полтора млрд рублей господдержки – на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году. Практически в 4 раза увеличили финансирование программ технической модернизации. По размеру посевных площадей льна-долгунца вышли на 1-ое место в России. Индекс производства в пищевой промышленности по итогам года составит 105%. Благодарю наших аграриев за труд и уважение к родной смоленской земле».

Губернатор также подчеркнул, что ключевой вопрос дальнейшего успешного развития отрасли – это кадры. В 2025 году регион включится в реализацию федпроекта «Кадры в АПК», что позволит организовать 12 классов агробиотехнологий для подготовки будущих специалистов в 6 школах в Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах. На эти цели будет направлено 125 млн рублей из федерального бюджета.

Новые пассажирские микроавтобусы — в районы



«В десятку наиболее частых запросов смолян, озвучиваемых в ходе поездок по районам, входит нехватка транспорта на местных автобусных маршрутах. Постепенно решаем эту проблему. Сегодня в муниципалитеты уехало 14 новых микроавтобусов отечественного производства, которые сократят время ожидания пассажиров на остановках», — рассказал Василий Анохин. На их приобретение направено 60 млн рублей из регионального бюджета.

Машины поступят на местные автобусные маршруты в Велижский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Темкинский, Угранский, Холм-Жирковский и Шумячский районы. Большая часть автобусов будет работать в сельской местности, чтобы расширить возможности жителей деревень и поселков по передвижению на общественном транспорте.

Вместе на благо региона



На традиционных рождественских парламентских встречах обсудили вопросы взаимодействия церковных и светских властей в преодолении социальных проблем, реализации значимых гуманитарных и патриотических проектов.

Вместе приступили к подготовке празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне, чтобы наполнить его глубоким содержанием. «Год семьи, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным завершается. Но мы продолжим работать в этом направлении, не снижая набранных темпов, особенно при реализации новых национальных проектов. Также нам предстоит достойно подготовиться и провести празднование 80-летия Великой Победы. Глава государства призвал отметить этот святой юбилей не только ярко и торжественно, но и с глубоким содержанием. Уверен, что все вместе, в добром содружестве светских и церковных властей выполним стоящие перед нами задачи», — отметил Василий Анохин.

Наша команда сделает всё, чтобы оправдать доверие нашего Президента и смолян



В прошлую субботу Василий Анохин вместе с командой однопартийцев принял участие в съезде партии «Единая Россия». «Внесли изменения в народную программу, устав и провели ротацию Высшего и Генерального советов. Ключевым решением стало включение участников СВО в руководящие органы партии и мы уверенно следуем курсу Президента страны Владимира Владимировича Путина».

Главным событием, по мнению главы региона, стало выступление Президента Владимира Путина. В своей программной речи Национальный лидер обозначил приоритеты для партии.

Ключевая задача – это усиление поддержки участников специальной военной операции и их семей, помощи по возвращению воинов в мирную жизнь. «Важно активнее привлекать ветеранов СВО в работу органов власти. Выполним поручение Главы государства и запустим в области аналог программы «Время героев», чтобы твердость, мужество и лидерские качества наших бойцов содействовали в решении задач по развитию региона».

Еще один важнейший приоритет – повышение благополучия и достатка российских семей. Большой вклад в её достижение вносит реализация партийных инициатив – социальная газификация, благоустройство территорий, обновление учебных заведений. Благодаря проекту «Новая школа» за 2024 год в регионе капитально отремонтированы и переоснащены 6 школ, а в следующем модернизация инфраструктуры ждет еще 14 организаций дошкольного, общего и профессионального образования. «Улучшение качества жизни смолян – главная цель нашей команды. Продолжим выполнять народную программу «Единой России», которая объединила запросы тысяч жителей региона и миллионов россиян. Также предстоит напряженная работа по реализации 20 новых национальных проектов – основы для дальнейшего развития области и всей страны».

Все на каток!



Вновь сделали большой новогодний подарок жителям и гостям Смоленска – открыли на главной площади города областную ёлку и ледовый каток. Для всех желающих организована работа раздевалок, прокат коньков, фотозоны и точки питания. «В дни каникул приглашаю вас на Смоленские гуляния – праздничные представления, ярмарки мастеров, детские игровые программы. Вход на каток – бесплатный. Заряжайтесь энергией, получайте удовольствие и отличное настроение!», — сказал Василий Анохин.

В будние дни каток работает с 12:00 до 21:00, а в праздничные – с 10:00 до 21:30. Вход со своими коньками бесплатный.

Татьяна Напреева