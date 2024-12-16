Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»





Президент РФ Владимир Путин заявил, что Национальный центр «Россия» будет служить продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти.

Глава государства сообщил об этом на съезде партии «Единая Россия». Национальный центр «Россия» создали по поручению президента для сохранения наследия одноименной выставки, прошедшей на ВДНХ.

«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. [Они] рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд», — сказал Владимир Путин.