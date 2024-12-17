Прорыв года

Директор Детско-юношеской конноспортивной школы Ольга Давыдова победила в номинации «Прорыв года» в рамках фестиваля госпабликов.

Заслуженной наградой за активную работу в соцсетях, разнообразие форматов и душевный подход к созданию контента стало Благодарственное письмо Центра управления регионом Смоленской области.

Фестиваль госпабликов – это итоговое мероприятие для администраторов официальных страниц государственных организаций и органов местного самоуправления Смоленской области в социальных сетях. Организаторами выступают АНО «Диалог Регионы» и Правительство Смоленской области.

Текст и фото https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2644