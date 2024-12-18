Губернатор Василий Анохин рассказал о региональных мерах поддержки спортсменов

В Смоленской области увеличили поддержку атлетов и их тренеров, которые достигли высоких результатов на международных и российских соревнованиях. За победы и призовые места в них с 1 января 2025 года повышены размеры денежных выплат от Правительства области.

Суммы поощрений увеличили более чем вдвое.

Так, спортсмены за успехи на соревнованиях, в зависимости от их уровня, будут получать от 20 тыс. руб. до 200 тыс. руб. от региона. Такие же суммы будут полагаться тренерам, подготовивших ребят.

Кроме того, от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. будут получать спортивные наставники за каждого подопечного, ставшего победителем или призером областных чемпионатов и первенств. Увеличатся и стипендии смоленских спортсменов, добившихся высоких результатов. Им будут полагаться ежемесячные выплаты в размере от 6 тыс. руб. до 30 тыс.

– Победы на всероссийских и международных соревнованиях – это всегда результат тяжелого труда и огромной самоотдачи атлетов и их тренеров. Поэтому такие спортивные успехи должны достойно поощряться. Правительство области продолжит поддерживать наших спортсменов и наставников, добивающихся больших высот, – заверил Василий Николаевич Анохин.

