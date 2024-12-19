Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет»





В целях реализации задач федеральных проектов «Информационная безопасность» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке Минцифры России реализуется Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1-11 классов «Безопасный интернет» (далее — Олимпиада).

Олимпиада направлена на общее повышение цифровой грамотности школьников и формирование у них знаний и навыков безопасного поведения в сети Интернет.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру до 23 декабря 2024 года.

Сайт олимпиады: https://safenet.uchi.ru

Формат: Олимпиада проводится в онлайн-формате для учеников 1-11 классов всех регионов Российской Федерации. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие бесплатное.

Ребенок может пройти олимпиаду как в школе, так и дома. Необходима регистрация ученика па платформе либо родителем, либо учителем — непосредственно на сайте олимпиады: https://safenet.uchi.ru

Цель и особенности: олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников 1-11 классов. Соревнование помогает в игровом формате изучить правила поведения в сети через моделирование реальных ситуаций, с которыми могут сталкиваться школьники. Также они узнают, как обезопасить себя от мошенников при использовании смартфона и компьютера.

С более подробной информацией об участии в Олимпиаде можно ознакомиться но ссылке: https://cloud.nationalpriority.ru/sh/XYY а также перейдя по QR-коду: