Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации здорового питания





Здоровое питание – это питание, которое обеспечивает рост, оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Поддержание системы здорового питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных с ним заболеваний: сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистой патологии.

К сожалению, увеличение производства продуктов глубокой промышленной переработки и современный ритм жизни изменили модель питания многих россиян. В ней много рафинированных, высококалорийных продуктов с избыточным содержанием жира, соли и добавленного сахара.

Мониторинги, проводимые региональным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, показывают, что в рационе 70,6% опрошенных смолян недостаточно источников клетчатки — овощей, фруктов, ягод, цельных круп. 68% респондентов ежедневно употребляют продукты из переработанного мяса. 62,7% — переедают простых углеводов. А фактическое потребление соли составляет 12-13 г при рекомендованных 5 г.

Важно делать акцент не на ограничениях, хоть они и важны, а на включении в питание рацион формирующих продуктов: рыбы, цельных зерновых, бобовых, овощей, фруктов, орехов.

Усилению мотивации и приверженности к здоровому питанию способствует обучение населения выбору продуктов, приготовлению полезных блюд с помощью проведения мастер-классов, информационно-коммуникативных кампаний в учебных заведениях, на предприятиях в рамках корпоративных программ и через средства массовой информации.

Полезные тематические ссылки по различным факторам риска можно найти на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики http://smolcmp67.ru/pravilnoe-pitanie/.