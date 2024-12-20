Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев проинспектировал ход работ по переводу Вадинской школы на автономное газовое отопление

Работы близятся к завершению. Недавно туда привезли газовый модуль, который будет обеспечивать школу теплом.

Уже завершили прокладку трубы под газ, залили фундамент и установили модуль, дымовую трубу. Сейчас ведутся работы по врезке к системе отопления школы, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам.

В ближайших планах — работа по благоустройству территории, на которой расположен модуль.

Ещё две сельские школ запланировано перевести на автономное газовое отопление в 2025 году.

Текст и фото https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2635