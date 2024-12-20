﻿О настоящем и будущем Смоленской АЭС





Пять десятилетий назад, в декабре 1974 года, Смоленскую АЭС объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всего СССР поток энтузиастов хлынул на возведение крупнейшего энергетического объекта. За прошедший период построены и успешно эксплуатируются три энергоблока. На пороге новая стройка, не менее масштабная. О настоящем и будущем говорим с директором атомной станции Павлом Лубенским.

– Павел Алексеевич, какие главные задачи решил коллектив Смоленской АЭС в 2024 году?

– Начну с положительных моментов, за которые благодарен сотрудникам, приложившим максимум усилий, опыта и ответственности для достижения целевых ориентиров. В начале года на отраслевом совете было объявлено, что Смоленская АЭС вошла в тройку ПСР-лидеров на уровне Росатома. Сейчас развиваем цифровые компетенции, переходим на отечественные ИТ-платформы, стремимся выполнить необходимые показатели, чтобы сделать уверенный шаг в направлении «цифрового предприятия».

Начали реализовывать программу подготовки к продлению срока эксплуатации первого энергоблока еще на пять лет. Подготовили генерирующее оборудование к несению осенне-зимнего максимума нагрузки. Досрочно выполнили план по производству кобальта-60 в рамках проекта Росэнергоатома по промышленному производству изотопов, в которой участвуем с 2017 года.

Получили высокую оценку программ обеспечения качества, подтвердив их соответствие нормам национального стандарта и общим требованиям безопасности МАГАТЭ. По итогам проверки, которую провела эксплуатирующая организация и Специальное управление ФПС №72 МЧС России, достаточно высоким признан уровень пожарной безопасности и готовность к оперативной ликвидации возгораний.

25 сильных сторон в деятельности Смоленской АЭС, полезных для внедрения на других площадках, зафиксировали эксперты комплексной проверки безопасности. В конструктивном диалоге мы получили глубокий анализ и независимую оценку текущего состояния атомной станции.

Ремонтную кампанию 2024 года мы провели достаточно успешно. На третьем энергоблоке сроки оптимизировали на 1,9 суток, на втором – на 2,8. И на энергоблоке №1 намечались успехи. За счет накопленного ранее опыта, использования инструментов ПСР, четкого планирования и анализа работ, применения спецоснастки и роботизированного оборудования удалось значительно увеличить темп проведения операций по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора. Вместо 21 суток, отведенных на эту работу, выполнили за 17. Но в связи с возникшим дополнительным объемом ремонтных работ на дизель-генераторе пришлось увеличить продолжительность на 14,5 суток.

Уже сейчас, с учетом полученного опыта и риск-ориентированного подхода, мобилизуем ресурсы к ремонту третьего блока, с которого начнем ремонтную кампанию 2025 года. Важна вовлеченность всех участников процесса, лидерство руководителей, анализ решений с точки зрения безопасности и эффективности.

– Изотопная программа в будущем на Смоленской АЭС расширится?

– Да. Наши канальные реакторы благодаря своим конструктивным особенностям и ядерно-физическим характеристикам активной зоны способны стабильно выпускать одновременно с генерацией электроэнергии и без влияния на безопасность не только кобальт-60, но и другие востребованные во всем мире радиоизотопы.

Сейчас мы активно готовимся к производству целой линейки изотопов медицинского назначения: йода-125, йода-131, молибдена-99, самария-153 и лютеция-177. Приступим к практическому освоению технологии после получения лицензии в Ростехнадзоре, закупки и монтажа специального оборудования, поставки блок-контейнеров со стартовым материалом.

В этом году обоснования лицензии на новый вид деятельности и материалы оценки воздействия на окружающую среду стали предметом общественных обсуждений. Представители власти и жители региона одобрили реализацию этого проекта. Всем понятна его социальная значимость, поскольку конечный продукт – радиофармпрепараты, которые используются в ядерной медицине для диагностики и терапии серьезных заболеваний.

– Недавно на «Прямую линию» губернатора Смоленской области поступил вопрос об актуальности проекта строительства новых энергоблоков САЭС-2. Василий Анохин подчеркнул, что все намеченные Росатомом планы в силе. Что можно добавить к словам главы региона?

– Грандиозная стройка стремительно приближается. Сооружение Смоленской АЭС-2 включено в Генеральную схему размещения объектов электроэнергии до 2035 года – государственный документ. 14 ноября Управление государственной экспертизы по Смоленской области выдало положительное заключение проектной документации и материалам инженерных изысканий по комплексу объектов строительно-монтажной базы САЭС-2, что дает возможность приступать к созданию обеспечивающей инфраструктуры.

Разрешение на строительство планируем получить в администрации Рославльского района до конца текущего года. Генеральный подрядчик – концерн «Титан-2» – подготовил площадку к началу работ: очистил от деревьев, выполнил вертикальную планировку. Кроме того, возводится временный модульный строительный городок, который сможет принять весь многотысячный коллектив строителей. Значительно увеличится и жилищный фонд Десногорска.

Неслучайно губернатор назвал возведение Смоленской АЭС-2 одним из главных инвестиционных проектов, который на несколько десятилетий станет для города и региона в целом мощным стимулом экономического, промышленного и технологического движения вперед. На реализацию проекта, по предварительным подсчетам, будет направлено более 700 млрд рублей инвестиций.

– На новые энергоблоки потребуются специалисты, да и действующие энергоблоки тоже испытывают потребность в персонале. Как решается этот вопрос?

– Наша отрасль стремительно движется вперед, открывает новые горизонты. Безусловно, всем предприятиям, в том числе и Смоленской АЭС, нужны образованные, мобильные, мотивированные кадры, обладающие активной жизненной позицией, здоровыми амбициями в сочетании с ответственностью.

Ставка делается на выпускников профильных вузов. В 2024 году мы приняли порядка 50 молодых ребят, по-отечески опекаем их и материально поддерживаем. Как и во всем концерне «Росэнергоатом», у нас действуют программы адаптации, наставничества, сформирован специальный соцпакет, включающий разные виды помощи.

В этом году служба управления персоналом провела соцопрос, чтобы узнать предпочтения нового поколения. Молодежь привлекают не только социальные гарантии и достойная заработная плата, но и возможность участия в решении интересных задач по производству энергоресурсов, цифровизации, созданию новых продуктов для российского и зарубежного рынков. Интерес вызывает программа специализированного резерва для подготовки на ключевые должности, в том числе и по международным проектам на АЭС в Турции и Бангладеш, перспективы роста. Мы даем молодежи все шансы стать частью команды, которая создает будущее страны.

– Росатом уже несколько лет реализует программу «Люди и города», цель которой – повысить комфорт и безопасность на территориях своего присутствия. Какие социально значимые проекты при поддержке отрасли реализованы в Десногорске в 2024 году?

– Действительно, Росатом уделяет большое внимание инфраструктурному развитию Десногорска и ежегодно направляет десятки миллионов рублей на решение проблемных вопросов. Например, только благодаря участию в конкурсе Фонда «АТР АЭС» за 10 лет воплощены в жизнь более 30 культурных, спортивных, творческих, экологических идей. В этом году победу в конкурсе одержали две школы и детский сад с проектами, направленными на продвижение семейных ценностей.

Положительную роль в обеспечении комфортного уровня жизни играет соглашение Росатома и правительства региона о сотрудничестве. На 2024 год такое соглашение тоже заключили глава госкорпорации и губернатор Смоленской области, в рамках которого профинансированы проекты городского хозяйства. Например, выполнен ремонт детского сада «Ивушка», столовой в школе №1, историко-краеведческого музея, автомобильных дорог в садоводческих товариществах «Десна» и «Строитель», дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, удалось устроить каток открытого типа, отремонтировать пешеходные дорожки в первом и втором микрорайонах.

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Еще одним эффективным механизмом привлечения дополнительных средств в создание комфортной городской среды является конкурс Минстроя РФ. Так, став победителем, в 2024 году Десногорск получил федеральный грант, средства из бюджетов Росэнергоатома, региона и муниципалитета на проект благоустройства общественной территории «АтомПарк-2», в разработке которого участвовали жители. Появилось замечательное, уютное место для досуга. Привлекательным пространством станет после завершения реконструкции и центральная площадь.

Считаю, что значительных успехов достигли в реализации совместного проекта Росатома и ФМБА России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи. За три года пять объектов модернизированы, создан центр промышленной медицины, введено в эксплуатацию новое оборудование, закуплена и установлена эргономичная мебель.

В 2024 году удалось по разным программам открыть несколько творческих и спортивных объектов: студию детского анимационного фильма, новую лыжную базу, лыжероллерный трек, клуб для занятий туризмом и настольным теннисом.

Значимым событием этого года стали выборы в представительный орган местного самоуправления. Жители оказали доверие нашим коллегам. Новая команда депутатов на две трети состоит из атомщиков – сотрудников Смоленской АЭС, Атомтранса, филиалов Атомэнергоремонта и Атомтехэнерго. Впереди – много задач, которые потребуют от горсовета серьезной, квалифицированной работы, чтобы сохранить динамику в развитии Десногорска, сделать наш город еще более комфортным.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС