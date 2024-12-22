Чтобы людям было комфортно

Коллективу Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в этом году удалось выполнить работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, уложившись в намеченные сроки.

Директор филиала Иван Голоскок, рассказывая о сделанном с начала года, приводит такую цифру: заменено 7 километров 700 метров трубопроводов наружных тепловых сетей. Это составляет около 10% от общей протяженности теплосетей в Сафонове. Происходящие перемены являются результатом реализации на территории Смоленской области программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с участием Фонда развития территорий, действующей с 2023 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На эти цели выделяются средства федерального бюджета,

Говоря об автоматизации системы теплорегулирования, Иван Николаевич указывает на использование изделий Сафоновского завода «Теплоконтроль», в надежности которых пришлось убедиться на практике. Около пяти лет теплоэнергетики сотрудничают с этим предприятием. ИТР компании «Смоленскрегионтеплоэнерго» выполняют необходимые расчеты совместно со специалистами завода-изготовителя, подбирают оборудование, подходящее по определенным параметрам. В дальнейшем ведутся его монтаж и пуск.

Только за последние два месяца смонтированы и запущены в эксплуатацию три системы теплорегулирования: на теплопункте №7 в микрорайоне №3, на теплопунктах № 8 и №12, осуществляющих подачу теплоносителя в дома № 5-а, №5 по улице Ленина и в дома по улице Первомайской.

В этом году завершена модернизация теплосетей в Издешкове. Достигнут положительный эффект: если два года назад было много жалоб на холод в период отопительного сезона, сейчас их нет. Тепло стало в квартирах издешковцев, в школе, Доме культуры, в детском саду.

– С 15 ноября мы начали эксплуатировать котельную в деревне Клемятино, на территории которой находится областной медико-реабилитационный центр, – продолжил рассказ о наиболее важных моментах работы Иван Голоскок. – На недавней встрече с Главой Сафоновского района Александром Царевым работники центра выразили беспокойство состоянием этой котельной. Мы выполнили первоочередные работы по ее безопасной эксплуатации, обеспечили персоналом. При подтверждении финансирования приступим к поэтапному ремонту и замене оборудования. Готовимся также запустить в работу котельную, построенную в поселке Верхнеднепровском. До сих пор отопление жилья и соцкультобъектов там ведется от Дорогобужской ТЭЦ. С сентября мы обслуживаем угольную котельную в Дорогобуже, находящуюся на улице Лермонтова. Выполнен большой объем по ее подготовке к отопительному сезону. Раньше она эксплуатировалась Верхнеднепровским химико-технологическим техникумом.

Даже при выполнении масштабных работ по модернизации коммунальной инфраструктуры, когда велись масштабные раскопки в связи с заменой наружных теплосетей, теплоэнергетики смогли уложиться в нормативные сроки строительства. Иногда они выполняли работы в три-четыре раза быстрее, чем предполагалось. В результате не было допущено срыва подачи горячей воды в соответствии с заранее составленным графиком ремонта. Коллективу пришлось поработать с большой отдачей, что оказалось непросто из-за нехватки специалистов.

Решению кадровой проблемы способствует сотрудничество компании с Сафоновским филиалом Смоленской академии профессионального образования, Верхнеднепровским химико-технологическим техникумом. Выпускники этих учебных заведений в период учебы приходят на практику в ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», где востребованы такие специалисты, как сварщики, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики…Руководство филиала заключает целевые договоры с абитуриентами на обучение их в энергоинституте, СмолАПО. В дальнейшем дипломированные специалисты-целевики должны пополнить ряды тружеников ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

В этом коллективе зачастую создаются семейные династии, родственники просят трудоустроить своих родных и близких.Так, Артем Степкин, окончив техникум и отслужив в армии, стал работать мастером, поступил учиться на заочное отделение в энергоинститут. В студенческие годы он трудился здесь в период каникул и на практике. В филиале работает его отец Андрей.

Вслед за Игорем Кононовым, в свое время окончившим с отличием техническое училище №1, пришел в коллектив его младший брат Константин. Они отвечают за бесперебойность работы котельной, обслуживающей микрорайоны №1, №2 и №3. Игорь следит за тем, чтобы не было сбоев в автоматике, Константин ремонтирует оборудование котельной и обеспечивает его бесперебойную работу. Мастер Алексей Сухинин отмечает их профессионализм, ответственность: эти специалисты стараются предотвратить аварийные ситуации, своевременно провести ремонт вверенного им оборудования.

Сын мастера Алексея Сухинина учится по целевому направлению в Сафоновском филиале СмолАПО и со временем должен влиться в ряды теплоэнергетиков.

На котельной № 16 рядом с родителями, Артемом и Ириной Журавлевыми, работает их дочь Алина Тумашова, ставшая аппаратчиком химводоочистки. В один ряд с родителями – ветеранами производства – нередко встают дети. В коллективе трудятся Нина и Захар Щекины – мать и сын.

Неудивительно, что коллектив в последние годы помолодел: в нем насчитывается 85 работников в возрасте от 18 до 45 лет.

За достижение высоких показателей, профессионализм и ответственность в честь Дня энергетика передовики производства Сафоновского филиала отмечены наградами за труд. В числе награжденных благодарственными письмами Губернатора Смоленской области – старший мастер Виталий Гринкеев, заместитель главного инженера – начальник ПТО Дмитрий Латыпов; Почетной грамотой Правительства Смоленской области – электрогазосварщик Павел Романенков. Водитель автомобиля Дмитрий Ильницкий отмечен Благодарственным письмом Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, инженер ПТО Юрий Виноградов – Почетной грамотой. Благодарственные письма Главы МО «Сафоновский район» будут вручены машинисту экскаватора Дмитрию Плешкову, мастеру Алексею Сухинину, Почетная грамота Администрации МО «Сафоновский район» – инженеру производственно-технического отдела Наталье Воскобойниковой, почетные грамоты ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» – слесарям по ремонту оборудования тепловых сетей Алексею Голикову, Николаю Картушину, Дмитрию Родионенкову, Александру Шнайдеру, слесарям КИПиА Игорю Кононову, Сергею Шапоренкову, специалисту по промышленной безопасности Дмитрию Родичеву, машинисту автокрана Марату Хайретдинову, контролеру по расчетам Юлии Чиркиной.

Перед коллективом теплоэнергетиков стоят непростые задачи на перспективу для обеспечения стабильности подачи тепла и горячей воды потребителям. Новые модули котельных предстоит построить в районе котельной № 9 по улице Коммунистической, Районной подстанции. Планируется также провести реконструкцию котельной № 4 по улице Красногвардейской.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: За безаварийной работой котельной, обеспечивающей подачу тепла и горячей воды в три микрорайона города, следят мастер Алексей Сухинин, слесарь КИПиА Игорь Кононов и слесарь по ремонту оборудования Константин Кононов.

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