﻿Смоленская АЭС: в Десногорске создан городской Совет юниоров Росатома





Совет юниоров города-спутника Смоленской АЭС Десногорска стал частью масштабного молодежного движения, инициированного генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Городской Совет юниоров — новая платформа для активных и амбициозных школьников и студентов с 14 до 18 лет. Подростки, увлеченные наукой, технологиями и новаторством, объединились, чтобы воплощать свои идеи по развитию города и популяризации атомной отрасли в жизнь.

В состав городского Совета юниоров Росатома вошли 29 лучших представителей всех школ города и Десногорского энергетического колледжа. Эти ребята уже проявили себя в олимпиадах и конкурсах по естественнонаучным дисциплинам, в волонтерской и общественной деятельности.

«Создание Совета юниоров Росатома в Десногорске — это важный шаг в развитии молодого поколения атомщиков и укреплении связей между атомградом и одной из ведущих отраслей страны», — подчеркнула заместитель главы Десногорска Злата Бриллиантова.

Члены совета будут работать над экологическими инициативами, улучшением городской среды и созданием инновационных решений для устойчивого развития. Проекты юниоров получат поддержку экспертов и менторов от Росатома, Смоленской АЭС и администрации города. Для них будут открыты образовательные программы Корпоративной Академии Росатома. Более того, молодые люди получают возможность заявить о своих инициативах на федеральном уровне и принять участие в многочисленных топовых мероприятиях Росатома.

Курировать деятельность юниоров будут представители от Смоленской АЭС (Татьяна Евсюкова, заместитель начальника Управления коммуникаций) и администрации Десногорска (Елена Миронова, ведущий специалист комитета по образованию).

«Я горд быть частью движения юниоров Росатома и возглавлять совет Десногорска. Для меня и моей команды это не только возможность внести реальный вклад в развитие родного города, но и площадка для реализации идей, которые могут изменить будущее. Это хороший старт для тех, кто в мечтает стать частью большой семьи Росатома. Мы готовы двигаться вперед и добиваться больших целей», — отметил учащийся 10 класса школы №1 Данила Янкаев, которого избрали председателем городского Совета юниоров Росатома.

Справка:

Совет юниоров Росатома был создан в 2021 году по инициативе генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Задача Совета — популяризация атомной отрасли и работа над устойчивым развитием реализуемых молодежных проектов.

В состав Совета юниоров входят 40 лидеров федеральных, отраслевых проектов, победителей чемпионатов, конкурсов, олимпиад по математике, информатике, физике и химии. С 2023 года в состав включаются делегаты городских советов. Подробности о деятельности Совета можно найти в официальной группе «Юниоры Росатома» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/juniorrosatom.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание созданию максимально благоприятной среды для развития молодежи и раскрытия внутреннего потенциала. Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в этой работе.