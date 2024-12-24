В Смоленске открыт Центр подготовки волонтёрского корпуса



Центр будет заниматься подготовкой добровольцев к мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Чтобы вся полнота их содержания была воспринята молодёжью, нужно вовлекать ребят для участия и помощи в реализации масштабного плана празднования. Добровольчество – это мощный воспитательный инструмент, позволяющий действенно передавать молодым людям историческую память. Для работы в этом направлении открыли в Смоленске Центр подготовки волонтёрского корпуса», – сказал глава региона Василий Анохин.

Волонтёры будут принимать участие в таких мероприятиях, как «Бессмертный полк», международные акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти» и другие памятные события. На основе обученных добровольцев будет создано региональное отделение Международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Призываю наших парней и девушек присоединиться к этому важному делу и внести свой вклад в масштабное празднование юбилея Великой Победы!», – отметил губернатор.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Волонтёрское движение в наше время стало важной составляющей частью российского гражданского общества. Для решения различных социальных проблем, организации массовых мероприятий, помощи людям недостаточно усилий людей, профессионально занимающихся этими направлениями; нужна также и активность сотен и тысяч энергичных людей, готовых бескорыстно вкладывать свои таланты и активность на благо общества. Волонтёры активно проявляли себя в период подготовки и проведения к Олимпиаде в Сочи и Чемпионата мира по футболу, в период борьбы с коронавирусом и во время проведения различных патриотических и экологических акций. В 2025 году в России будет праздноваться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и активность волонтёров будет очень востребована.

В октябре 2024 года в Северо-западном административном округе Москвы был открыт первый в России центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С этого события по сути и стартовала подготовка волонтёров к юбилею великой Победы по всей стране. В настоящее время Центр подготовки волонтёрского корпуса открылся и в Смоленской области. Волонтёры центра будут участвовать в организации акций «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти». Данные мероприятия должны вовлечь в свою деятельность сотни смолян. Например, международная акция «Сад памяти» направлена на то, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Данная акция направлена сразу на две цели — сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне и одновременно — сохранение и восстановление лесного фонда и фонда зелёных насаждений, что благотворно влияет на охрану окружающей среды и оказывает стабилизирующее влияние на климат ввиду наращивания поглощающей способности лесов, которая помогает снизить ущерб от вредных выбросов в атмосферу. Массовое участие волонтёров в таких эколого-патриотических акциях особенно необходимо, и здесь не обойтись без роста гражданской добровольческой активности граждан, сознательно принимающих участие в патриотической и экологической волонтёрской деятельности.

В связи с внесёнными изменениями в Федеральный закон “О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)” волонтёры приобрели права на ряд социальных гарантий, в частности, на поддержку в форме предоставления им питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, оплаты услуг связи, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера), оплаты расходов на оказание медицинских услуг, оплаты расходов на обучение по дополнительным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, если обучение по таким программам является обязательным условием выполнения определенных видов добровольческой деятельности. Полагаю, что волонтёры, активно принимающие участие в массовых мероприятиях, не только должны в полной мере пользоваться данными правами, но и претендовать на получение поощрений и награждений, установленных законодательством для отличившихся волонтёров. Тогда активность людей, добровольно вкладывающих своё время, знания и умения, свою энергию, получит достойную оценку со стороны государства. А участники волонтёрской деятельности приобретут полезный опыт для применения в своей практической деятельности.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог



5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), этот праздник установлен Указом Президента РФ №572 от 27 ноября 2017 года. Также 5 декабря отмечается Международный день добровольцев, установленный по инициативе Организации Объединённых Наций (ООН).

Поддержка людей друг другом важна не только в этот день, но и круглый год. Само понятие волонтер – созвучно с добровольцем готовым пожертвовать своим временем, силами, ресурсами ради помощи другим. И конечно логично если в календаре есть День волонтера, то и должно быть место встречи добровольцев. Центр, аккумулировавший в себе все направления волонтерского движения. Место, где все не равнодушные смогут собраться поделится своим опытом, планами и идеями.

В следующем году наша страна готовится отпраздновать 80 лет со дня Великой Победы – с каждым жнем ветеранов становится все меньше, но людей неравнодушных к своей истории становится все больше. Необходимо хорошо подготовить тех, кто отдал себя для служения другим, тех кто готов оказывать необходимую помощь. Эти люди должны быть всесторонне подкованы, им необходимо дать все возможные знания и навыки, которые могут пригодится для работы как с ветеранами Великой Отечественной войны.

Такой своеобразный добровольческий корпус позволит на примерах помощи ветеранов, воспитать истинных сынов своего Отечестве. Сынов и дочерей, готовых прийти на помощь по зову сердца, и служить во имя процветания своей Родины, помогая и заботясь о тех, кому нужна помощь и наша поддержка. И создание Центра добровольчества – не первая и не последняя инициатива на пути развития добровольческого движения России и Смоленской области.